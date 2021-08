Después de semanas y semanas de incesantes rumores por fin se materializa el disco de remixes de ‘Chromatica’ de Lady Gaga. Y la artista no va a esperar más tiempo para publicarlo: ‘Dawn of Chromatica’ sale este mismo viernes 3 de septiembre.

Si ‘The Remix‘, el disco de remezclas de la etapa ‘The Fame Monster’, contaba con producciones de Pet Shop Boys, Passion Pit, The Sound of Arrows o FrankMusik, el tracklist de ‘Dawn of Chromatica’ es más interesante todavía pues involucra a gente muy querida en el pop underground (y no tan underground) actual, sin olvidar que, al contrario de lo que sucedía con los temas de aquel primer disco de remixes, los de ‘Dawn of Chromatica’ todavía no han sido publicados.

Sin ir más lejos, Arca remezcla ‘Rain on Me’ con Ariana Grande, Rina Sawayama aparece en el remix de ‘Free Woman’, Charli XCX y A.G. Cook en el de ‘911’ como ya se sabía que iba a suceder, Dorian Electra se encarga de ‘Replay’, Ashnikko de ‘Plastic Doll’, Planningtorock de ‘1000 Doves’, etcétera. Finalmente quedan fuera las remezclas de ‘911’ de Sofi Tukker o de ‘Free Woman’ de Honey Dijon, entre otras, a pesar de que no estaban nada mal.

El tracklist de ‘Dawn of Chromatica’, que incluye a otros artistas como Pabllo Vittar, Shygirl, Coucou Chloe o la revelación Bree Runway, respeta la secuencia original con la excepción de un tema repetido, por lo que no será otro de esos discos de remixes en los que una misma canción aparece remezclada 7 veces, lo cual es de agradecer, y obliga a pensar que pueda ser el ‘Club Future Nostalgia‘ de Dua Lipa. Se desconoce si las pistas sonarán todas seguidas sin silencios a modo de sesión de DJ como las de este LP de Dua Lipa comisariado por The Blessed Madonna, pero sí se sabe que todas ellas contarán con su propio videoclip. Bloodpop, co-productor de ‘Chromatica’, ha ejercido de productor ejecutivo. Eso sí, la portada de ‘Dawn of Chromatica’ con la pota de SXSW promete ser controvertida.

Dawn of Chromatica:

01 Lady Gaga: “Alice (LSDXOXO Remix)”

02 Lady Gaga: “Stupid Love (Coucou Chloe Remix)”

03 Lady Gaga / Ariana Grande: “Rain on Me (Arca Remix)”

04 Lady Gaga: “Free Woman (Rina Sawayama & Clarence Clarity Remix)”

05 Lady Gaga: “Fun Tonight (Pabllo Vittar Remix)”

06 Lady Gaga: “911 (Charli XCX & A. G. Cook Remix)”

07 Lady Gaga: “Plastic Doll (Ashnikko Remix)”

08 Lady Gaga / Blackpink: “Sour Candy (Shygirl & Mura Masa Remix)”

09 Lady Gaga: “Enigma (Doss Remix)”

10 Lady Gaga: “Replay (Dorian Electra Remix)”

11 Lady Gaga / Elton John: “Sine From Above (Chester Lockhart, Mood Killer & Lil Texas Remix)”

12 Lady Gaga: “1000 Doves (Planningtorock Remix)”

13 Lady Gaga: “Babylon (Bree Runway & Jimmy Edgar Remix)”

14 Lady Gaga: “Babylon (Haus Labs Version)”