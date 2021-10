Mitski retrata la pérdida de la inocencia en ‘Working for the Knife’

Parece que las cosas están empezando a volver a la normalidad en el mundo y Mitski anuncia hoy una gira mundial con decenas y decenas de fechas que la llevarán por gran parte de Estados Unidos y Europa, aunque de momento no hay ni rastro de nuestro país en dicho calendario facilitado hoy a la prensa.

En celebración de dicho anuncio, la autora de ‘Be the Cowboy‘ estrena un nuevo tema llamado ‘Working for the Knife’ que dura 2 minutos y medio pero que en su versión videoclip, tan teatral, filmado en Nueva York, se extiende más allá de los 5. Dice en la nota de prensa, que el tema es sobre «pasar de ser una niña con un sueño a una adulta con trabajo, y sentir que algo ha quedado por el camino». El camino es bastante turbio atendiendo a las distorsiones que pueden escucharse en la producción.



Estas son las fechas de la gira:

Thu. Feb. 17, 2022 – Asheville, NC @ The Orange Peel

Fri. Feb. 18, 2022 – Raleigh, NC @ The Ritz

Sat. Feb. 19, 2022 – Atlanta, GA @ The Eastern

Mon. Feb. 21, 2022 – Birmingham, AL @ Iron City

Tue. Feb. 22, 2022 – New Orleans, LA @ Civic Theatre

Thu. Feb. 24, 2022 – Houston, TX @ The Lawn at White Oak Music Hall

Fri. Feb. 25, 2022 – Dallas, TX @ The Factory in Deep Ellum

Sat. Feb. 26, 2022 – Austin, TX @ ACL Live at Moody Theater

Mon. Feb. 28, 2022 – Phoenix, AZ @ The Van Buren

Thu. Mar. 3, 2022 – Los Angeles, CA @ Shrine Exposition Hall

Fri. Mar. 4, 2022 – Oakland, CA @ Fox Theater

Mon. Mar. 7, 2022 – Portland, OR @ Arlene Schnitzer Concert Hall

Wed. Mar. 9, 2022 – Seattle, WA @ Moore Theatre

Sat. Mar. 12, 2022 – Denver, CO @ Ogden Theatre

Mon. Mar. 14, 2022 – St. Paul, MN @ Palace Theatre

Tue. Mar. 15, 2022 – Milwaukee, WI @ The Riverside Theater

Thu. Mar. 17, 2022 – Detroit, MI @ Royal Oak Music Theatre

Fri. Mar. 18, 2022 – Toronto, ON @ Massey Hall

Sat. Mar. 19, 2022 – Montreal, QC @ St-Jean-Baptiste Church

Mon. Mar. 21, 2022 – Boston, MA @ TBD

Thu. Mar. 24, 2022 – New York, NY @ Radio City Music Hall

Fri. Mar. 25, 2022 – Philadelphia, PA @ Franklin Music Hall

Sat. Mar. 26, 2022 – Washington, DC @ The Anthem

Tue. Mar. 29, 2022 – Pittsburgh, PA @ Stage AE

Wed. Mar. 30, 2022 – Louisville, KY @ Old Forester’s Paristown Hall

Thu. Mar. 31, 2022 – Nashville, TN @ Ryman Auditorium

Thu. April 21, 2022 – Bristol, UK @ Marble Factory

Fri. April 22, 2022 – Leeds, UK @ University Stylus

Sat. April 23, 2022 – Glasgow, UK @ Queen Margaret Union

Mon. April 25, 2022 – Dublin, IE @ Vicar Street

Tue. April 26, 2022 – Manchester, UK @ O2 Ritz

Thu. April 28, 2022 – London, UK @ The Roundhouse

Sat. April 30, 2022 – Brussels, BE @ Botanique

Mon. May 2, 2022 – Tourcoing, FR @ Le Grand Mix

Tue. May 3, 2022 – Paris, FR @ Le Cabaret Sauvage

Wed. May 4, 2022 – Amsterdam, NL @ Paradiso

Fri. May 6, 2022 – Zurich, CH @ Les Docks

Sat. May 7, 2022 – Lausanne, CH @ Les Docks

Mon. May 9, 2022 – Berlin, DE @ Metropol

Tue. May 10, 2022 – Copenhagen, DK @ Vega

Wed. May 11, 2022 – Stockholm, SE @ Nalen

Thu. May 12, 2022 – Oslo, NO @ Rockefeller Music Hall

Sat. May 14, 2022 – Hamburg, DE @ Fabrik

Sun. May 15, 2022 – Cologne, DE @ Stollwerck

Tue. May 17, 2022 – Vienna, AU @ WUK

Wed. May 18, 2022 – Prague, CZ @ Rock Cafe

Thu. May 19, 2022 – Munich, DE @ Strom

