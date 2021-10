Michael Caine se retira de la actuación ¿hasta nuevo aviso?

Michael Caine es noticia tras anunciar que ‘Best Seller’ será la última película a la que preste sus servicios como actor. ¿Pero se retira Michael Caine? A sus 88 años, el intérprete británico ha afirmado que lleva dos años sin actuar porque no le ha llegado ningún buen guion acorde a su edad y que, ante esta circunstancia, ha optado por aparcar la actuación para centrarse en su carrera como escritor y también para cuidar su salud.

«Es gracioso que (‘Best Seller’) haya acabado siendo mi última película, porque no he trabajado durante dos años y tengo un problema en la columna que afecta a mis piernas, así que no puedo caminar bien», ha explicado en una entrevista. «Y también escribí un libro, un par de años, que fueron publicados y tuvieron éxito, así que ahora no soy actor, soy escritor. Es genial, porque como actor te tienes que levantar a las seis y media de la mañana e ir al estudio. Como escritor, ¡empiezas a escribir sin salir de la cama!»

- Publicidad -

Caine ha señalado que la ausencia de guiones que se centren en personajes de su edad ha sido una de las principales razones por las que ya no se encuentra actuando. Sin embargo, no le ha cerrado la puerta del todo a la actuación. «Creo que será mi última película, sí. La verdad es que no he tenido ninguna oferta durante dos años, porque nadie ha estado haciendo películas que yo quiera hacer. Además, tengo 88 años. No abundan precisamente los guiones con protagonistas que tengan 88, ¿sabes?»

Autor de varias memorias, entre ellas la reciente ‘Blowing the Bloody Doors Off: And Other Lessons in Life’ (2018), Michael Caine es uno de los actores británicos más queridos. Son especialmente celebradas sus interpretaciones durante los 60 en filmes como ‘Zulu’ o ‘Alfie’ pero Caine no ha dejado de trabajar en ninguna década y, recientemente, ha aparecido en películas como ‘Hijos de los hombres’, ‘Interstellar’ o ‘El caballero oscuro’.

- Publicidad -

Si bien ‘Best Seller’ puede ser la última película en la que Michael Caine ejerza como actor, todavía queda por estrenar ‘Medieval’, una producción checa que se rodó antes pero que se encuentra en un arduo proceso de post-producción.