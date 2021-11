Las mejores 40 canciones de Britney Spears: ‘I’ve Just Begun (Having My Fun)’, top 40

Britney Spears cumple 40 años esta semana (el jueves 2 de diciembre) y lo vamos a celebrar en el site con la publicación de un top 40 de sus mejores canciones que iremos revelando a razón de canción por día hasta que la cuenta atrás concluya en la primera semana de enero. Inaugura el top ‘I’ve Just Begun (Having My Fun)’, uno de los 3 «bonus tracks» que incluye el primer recopilatorio de éxitos de Britney, ‘Greatest Hits: My Prerogative‘, lanzado en noviembre de 2004.

40 I’ve Just Begun (Having My Fun) 2004

El sencillo principal de ‘Greatest Hits: My Prerogative’ será una versión de Bobby Brown en el que Britney ya comenta su complicada relación con la prensa mucho antes de lanzar ‘Piece of Me’ y que pasará a la historia por lo profético de su frase introductoria, firmada por Britney: “la gente te lo puede arrebatar todo, pero nunca podrá quitarte tu verdad”. El segundo, ‘Do Somethin’’, que solo es lanzado como single porque Britney insiste a su sello y de hecho resulta ser un fracaso estrepitoso en listas, abriría el top si no fuese porque ‘I’ve Just Begun (Having My Fun)’ mola un poco más.

Los tres temas nuevos incluidos en el recopilatorio están producidos por Bloodshy & Avant, los magos detrás de ‘Toxic’, y presentan un sonido electro, rockero y contundente con el que Britney parece pasárselo pipa detrás del micrófono. ‘Do Somethin’ tiene un punto surfero y desenfadado que no ha perdido frescura y ‘I’ve Just Begun (Having My Fun)’ reproduce las texturas dance-punk de ‘Hella Good‘ de No Doubt con resultados igualmente adictivos.

El tema incorpora sintetizadores ácidos y cuerdecitas fake, celebra la vida fiestera («no quiero sentar la cabeza», «quiero divertirme hasta que me harte») y vive un pequeño momento de gloria cuando aparece en una escena de la comedia nominada a los Oscar y al Globo de Oro ‘Bridesmaids’. “Soy una clase de chica loca, se lo diré al mundo entero, solo acabo de empezar a divertirme”, canta Britney en el estribillo. Y así era.



