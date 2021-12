En 2011, Moby afirma que la música de Britney Spears, más que música, es un «producto corporativo e hiperproducido» y que, para él, la música «de verdad» (las comillas son nuestras) «mantiene la integridad en una manera interesante y directa». Sus declaraciones pueden hacer pensar, pero también resultan extrañas cuando recuerdas que Moby también ha licenciado su música a anuncios y que llegó a trabajar con Britney en una de las pistas de ‘In the Zone’, el cuarto álbum de estudio de la cantante.

‘Early Mornin’ es una canción de after en la que Britney sale de la discoteca ya al día siguiente, liga con un cualquiera y se va con él a un hotel. La producción refleja la historia a través de varias ideas instrumentales: el “loop” de bajo y la base de hip-hop downtempo suena tan despreocupados y relajados como la propia Britney, la melodía de sintetizador que la acompaña transmite la frialdad de ese día que acaba de empezar, y Britney interpreta la canción como si hubiera llegado al estudio de resaca. Se le escapan unos cuantos bostezos, pero está encantada consigo misma. Una de sus canciones más “cool”, gracias… y a pesar de Moby.



38 And Then We Kiss (Junkie XL Remix) 2005

La música de Britney suele caracterizarse por experimentar con diversos sonidos europeos y, durante las sesiones de ‘In the Zone’, Britney se reúne con varios productores y compositores franceses o británicos, como Daft Punk, William Orbit o Mark Taylor, el último de los cuales ha arrasado unos años antes con ‘Believe’ de Cher. Con los primeros no sale nada pero con el tercero surgen ‘Breathe on Me’ y ‘And Then We Kiss’, dos producciones que coquetean con el house y el trance con resultados excelentes, aunque la segunda es descartada de la secuencia de ‘In the Zone’ e incluida finalmente en ‘B in the Mix’, el primer álbum de remixes de Britney… y lo que se incluye de hecho es una versión remezclada por el productor alemán Junkie XL, que viene de petarlo con su remix de ‘A Little Less Conversation’ de Elvis Presley.

En ‘And Then We Kiss’, Taylor se propone crear la “versión 2006 de ‘Enjoy the Silence’ de Depeche Mode» y se saca de la manga una mágica producción de eurotrance que navega elegantemente con el oleaje de unas hermosas cuerdas sintetizadas. La influencia de ‘Violator’ es evidente en el sonido oscuro pero romántico de ambas grabaciones, aunque la de Junkie XL es más refinada, y Britney la asimila vocalmente en una actuación sutil, cálida, sensual y en ocasiones escalofriante («I want it to last / this burning inside») que transmite una profunda conexión con la historia que cuenta la letra. En ella, Britney nos habla sobre un amor tan ideal que parece un sueño y que la hace «temblar» y volar. «Te desvaneces, pareces tan lejano, no sé si estoy despierta, abro los ojos y entonces nos besamos».



39 I’m Not a Girl, Not Yet a Woman 2001

En 2001, Britney lanza su tercer disco y estrena ‘Crossroads’, su primera película. ‘Britney’ es considerado el típico disco de transición que sacan las estrellas del pop para expresar que están madurando pero todavía no están listas para dar el gran salto, y ‘Crossroads’ explica la misma historia en la gran pantalla, la de una chica joven que se encuentra en un “cruce de caminos” hacia la madurez.



Esa indecisión queda plasmada también en la irregular secuencia de ‘Britney’, que fusiona las canciones del que iba a ser originalmente el tercer disco de la artista con las que forman parte de la banda sonora de ‘Crossroads’. Una de esas canciones es ‘I’m Not a Girl, Not Yet a Woman’, una emotiva balada a piano que no pega nada en el disco, pero que representa el estado vital en el que se encuentra Britney en aquel momento. Dido, que viene de petarlo con ‘Thank You’, escribe parte de la letra, que contiene varias referencias a encontrarse “atrapada en una encrucijada” y que Britney interpreta con absoluto gusto y convicción.



Que Britney afirme que “no soy una chica, pero aún tampoco una mujer” preserva la canción de manera relevante en el contexto de su batalla por la libertad, aunque cabe recordar que, en una entrevista de la época, la artista llega a declarar que “nunca seré una mujer” y que se centrará “en ser yo misma y ya está”. Y aunque la sutileza de “Not a Girl” brille por su ausencia, esta nunca ha dejado de ser una de sus baladas más icónicas.



40 I’ve Just Begun (Having My Fun) 2004

El sencillo principal de ‘Greatest Hits: My Prerogative’ será una versión de Bobby Brown en el que Britney ya comenta su complicada relación con la prensa mucho antes de lanzar ‘Piece of Me’ y que pasará a la historia por lo profético de su frase introductoria, firmada por Britney: “la gente te lo puede arrebatar todo, pero nunca podrá quitarte tu verdad”. El segundo, ‘Do Somethin’’, que solo es lanzado como single porque Britney insiste a su sello y de hecho resulta ser un fracaso estrepitoso en listas, abriría el top si no fuese porque ‘I’ve Just Begun (Having My Fun)’ mola un poco más.

Los tres temas nuevos incluidos en el recopilatorio están producidos por Bloodshy & Avant, los magos detrás de ‘Toxic’, y presentan un sonido electro, rockero y contundente con el que Britney parece pasárselo pipa detrás del micrófono. ‘Do Somethin’ tiene un punto surfero y desenfadado que no ha perdido frescura y ‘I’ve Just Begun (Having My Fun)’ reproduce las texturas dance-punk de ‘Hella Good‘ de No Doubt con resultados igualmente adictivos.

El tema incorpora sintetizadores ácidos y cuerdecitas fake, celebra la vida fiestera («no quiero sentar la cabeza», «quiero divertirme hasta que me harte») y vive un pequeño momento de gloria cuando aparece en una escena de la comedia nominada a los Oscar y al Globo de Oro ‘Bridesmaids’. “Soy una clase de chica loca, se lo diré al mundo entero, solo acabo de empezar a divertirme”, canta Britney en el estribillo. Y así era.