Muere Steven Bronski, co-fundador de Bronski Beat

Steve Bronski, el co-fundador y teclista del grupo de synth-pop Broski Beat, ha fallecido a los 61 años de edad. Se desconoce la causa de la muerte, según informa la cadena BBC.

La noticia ha sido compartida por la página oficial del grupo, donde su compañero Jimmy Somerville le describe como un “hombre talentoso y muy melódico”. Él junto a Larry Steinbachek, que falleció en 2016 por cáncer de pulmón, y Steven Forrest crearon Bronski Beat. Los dos primeros singles del grupo entraron en el Top Ten, lo que ayudó a atraer la atención generalizada a los temas LGTB+.

Somerville habla así de Bronski: “Trabajar con él en canciones y en la canción que cambió nuestras vidas y tocó tantas otras, fue divertido y emocionante. Gracias por la melodía, Steve”. Somerville se refiere a ‘Smalltown Boy’, su single debut y hit más importante que llegó a alcanzar el número 3 en las listas inglesas de 1984. El tema cuenta la historia de un chico homosexual que se dirige a Londres tras abandonar a su familia y su pequeña ciudad al ser perseguido por su sexualidad. Este verano Ed Sheeran extrajo parte del ritmo de ‘Smalltown Boy’ para su tema ‘Bad Habits‘.

En 2018, Steve habló sobre la canción para The Guardian: “En ese momento sólo éramos tres chicos gays que formaron una banda. No nos sentíamos parte de ningún movimiento en particular. Obviamente, pasarían muchos años hasta que el público se diera cuenta de que habían más artistas gays de los que creían”.

Sad to hear Steve Bronski has died. He was a talented and a very melodic man. Working with him on songs and the one song that changed our lives and touched so many other lives, was a fun and exciting time. Thanks for the melody Steve. Jimmy x pic.twitter.com/VfxbtZu1Nx

— Jimmy Somerville (@JimmySomerville) December 9, 2021