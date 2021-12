Amaia celebrará los 23 con su nuevo single ‘Yamaguchi’

Amaia ha compartido a través de Instagram el lanzamiento de su nueva canción ‘Yamaguchi’, que se estrenará el próximo 3 de enero coincidiendo con el día de su 23 cumpleaños.

“3/1 celebro mi cumpleaños con nueva canción: Yamaguchi, mi parque favorito de pamplona”, ha escrito la cantante en el pie de foto del post, el cual muestra a una mini Amaia sonriente disfrutando con su familia de este parque, que lleva el nombre de la ciudad japonesa hermanada con Pamplona.

Este anuncio llega tras sus últimos temas ‘Quiero pero no’ junto a Rojuu, que está en nuestro ranking de Mejores Canciones de 2021 en el puesto 39, y ‘Yo invito’. Ambas canciones presumiblemente estarán en su esperado segundo disco, producido por Alizzz. “Yo he producido todo el disco y he participado activamente en la composición con ella y con otros compositores, pero básicamente el disco lo hemos hecho ella y yo juntos”, explicaba recientemente en su entrevista para JNSP.

“Amaia tiene muchos referentes del pop clásico y dosmilero que yo no tengo. Cuando trabajo con ella intento llevarme las cosas hacia mi terreno pero al final, todo suena a ella y todo el disco que hemos hecho suena a ella”, añadía el catalán.