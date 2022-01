Los premios GRAMMY podrían posponerse por la nueva variante de COVID

La edición número 64 de los premios GRAMMYs podría verse afecta por el aumento de casos de COVID -19 causados por la variante Ómicron. La ceremonia está prevista para el día 31 de enero en Los Ángeles pero la fecha podría aplazarse.

Según informa Billboard, varias fuentes han afirmado que los premios de este año se pospondrán para una fecha posterior. Una fuente con “conocimiento directo” le comunicó al medio que el aplazamiento es “muy probable”. La Academia todavía no ha hecho ningún comentario oficial, aunque un portavoz de la organización declaró que no se ha tomado ninguna decisión y pidió precaución contra las especulaciones provocadas por una fuente no identificada.

Si finalmente se produce un aplazamiento, sería el segundo año consecutivo que los GRAMMYs ven alterada su fecha de celebración. En 2021 los premios se entregaron el día 14 de marzo debido a las restricciones impuestas por el coronavirus, además se redujo el público asistente. El cambio se anunció el 5 de enero de ese año.

En esta edición de los premios GRAMMYs Jon Batiste es el principal nominado con 11 nominaciones, seguido por Doja Cat, H.E.R. y Justin Bieber con 8 nominaciones cada uno. Este año es el primero que los premios Grammy han tenido 10 nominados en cada una de las llamadas categorías Big Four: álbum, disco y canción del año, además de mejor artista nuevo.

