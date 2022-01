Así suena ‘Watercolor Eyes’, el tema de Lana del Rey para ‘Euphoria’

El mundo está revolucionado con el regreso de ‘Euphoria‘, y eso que solo se han dejado caer por HBO los dos primeros episodios de la segunda temporada. El avance del tercero, que toca el próximo 23 de enero, incluye una canción de Lana del Rey de la que se venía hablando desde hace unos días.

Efectivamente, se rumoreaba que un tema inédito de Lana del Rey sonaría en la nueva temporada de ‘Euphoria’, serie en la que la música siempre ha sido tan importante, y efectivamente así será. A estas alturas sabemos que el nombre del tema es ‘Watercolor Eyes’, pues así se ha registrado, mientras la letra incluye frases tan tortuosas en el amor como suele gustar a Lana. Sobre un punteo muy 50’s y con ciertos elementos en común -aparentemente- con ‘Shades of Cool‘ (2014), Lana hablará sobre la tortura de hacer el amor con alguien con quien ya has roto.

- Publicidad -

Teniendo en cuenta que ‘Euphoria’ es los domingos, pero las novedades musicales salen los viernes, hay quien espera que sea este viernes 21 de enero cuando podamos escuchar ‘Watercolor Eyes’ al completo. Lana del Rey no logra un top 40 en las listas de singles de UK o USA desde otra banda sonora, la de ‘Don’t Call Me Angel’ con Ariana Grande y Miley Cyrus para ‘Los Ángeles de Charlie’ (2019), y antes de eso desde ‘Lust for Life’ con The Weeknd, siendo en el último lustro más bien una artista de álbumes.

Podcast: Lana del Rey como cantante de culto