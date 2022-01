RFTW: Beach House, Romy The xx, Animal Collective, Hatchie, GAYLE…

Anticipamos una nueva edición de «Ready for the Weekend» con los últimos singles que adelantan los nuevos discos de artistas tan queridos por aquí como Big Thief, León Benavente, Hatchie o Animal Collective. Directamente Beach House comparten 5 canciones más del que será su nuevo dálbum, compuesto por 4 EP’s de los que ya llevamos 3. Entre las curiosidades del día, el tema bailable de Romy de The xx junto a Fred again.., la colaboración de Sigrid con Griff, el sucesor del macrohit de GAYLE (muy Olivia Rodrigo) o el tema de Viva Belgrado. A falta de que lleguen los nuevos discos de Los Planetas o Yard Act este viernes, compartimos también lo nuevo de La Bien Querida, Carrera o Rosin de Palo. Seguiremos informando.

- Publicidad -

- Publicidad -