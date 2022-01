Rammstein versionarán ‘Entre dos tierras’ de Héroes del Silencio

Rammstein preparan publicar una versión de ‘Entre dos tierras’ de Héroes del Silencio, que verá la luz esta primavera y formará parte de su nuevo álbum. Así lo ha confirmado el grupo zaragozano en el Heraldo de Aragón.

En este diario el guitarrista y cofundador del grupo, Juan Valdivia hablaba así sobre Rammstein: “Es un grupo cañero, y nos alegramos mucho de que la canción les guste hasta el punto de hacer una versión, aunque también me parece muy bonito el trabajo de los grupos tributo que tenemos. Tuvimos cierto impacto en Alemania, y supongo que de ahí viene la cosa. Me la mandaron y les ha quedado muy bien. ¿Que si me choca lo de que sea en español? No, hombre, cantan en español en Alemania, nosotros hicimos lo mismo -ríe- hace treinta años. Fue una suerte contar con Phil y su ingeniero de sonido, el equipo técnico de aquel disco fue increíble”.

El ingeniero de sonido al que hace referencia es Phil Manzanera, quien además de trabajar con ellos, ha colaborado con artistas como Pink Floyd, Antonio Vega o Mónica Naranjo. Joaquín Cardiel y Pedro Andreu, bajista y batería del grupo, cuentan que esta versión “se siente como un homenaje” y “un regalo de la vida realmente sorprendente”.

El nuevo álbum de Rammstein verá la luz antes de este primer semestre del 2022. Seguramente lo publicarán antes de iniciar su gira, que empieza el 15 de mayo en Praga y termina el 4 de octubre en Ciudad de México.

‘Entre dos tierras’ fue el tema que abrió el segundo disco de Héroes del Silencio, ‘Senderos de traición’, todo un clásico del rock español. El disco llegó a ser número 1 en España y en Alemania se llegó a emitir en las radios underground suponiendo el arranque del éxito de Héroes del Silencio en este país y en Europa.

La banda alemana Rammstein graba una versión de 'Entre dos tierras' y proclama de nuevo su devoción por Héroes del Silencio – https://t.co/qh4VSkmgQOhttps://t.co/uzf9uiRI0s pic.twitter.com/OUWYu3u5Hu — Enrique Bunbury (@bunburyoficial) January 21, 2022