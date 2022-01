Damon Albarn carga contra Taylor Swift: «No escribe todas sus canciones»

Damon Albarn carga contra Taylor Swift durante una entrevista para Los Angeles Times argumentando que “ella no escribe todas sus canciones” sino que las “co-escribe”, algo que choca con su visión “tradicionalista” sobre la composición.

En medio de la promoción de su nuevo disco ‘The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows’ y su show en el Walt Disney Concert Hall, el cantante de Blur y Gorillaz contaba lo expuesto que le deja actuar solo con el piano, algo que es mucho más difícil que con una banda completa. “Aprendes si las canciones son buenas o si eran populares en ese momento debido al sonido y la actitud”, dijo.

El entrevistador le pregunta si cree que muchos artistas modernos se basan en «el sonido y la actitud» en lugar de la calidad atemporal de su música y él responde: “Dime alguien que no”. Aquí es cuando se le sugiere que Taylor Swift es “una excelente compositora”, a lo que Albarn responde contundente: “ella no escribe sus propias canciones”. El entrevistador menciona la validez de la co-escritura, pero no que Taylor Swift sí ha escrito sola muchas de sus canciones.

Albarn prosigue: “Eso no cuenta, sé lo que es co-escribir. La co-escritura es muy diferente a la escritura. No estoy lanzando odio a nadie, solo digo que hay una gran diferencia entre un compositor y un compositor que co-escribe. No significa que el resultado no pueda ser realmente bueno y salgan algunos de los mejores cantantes: Ella Fitzgerald nunca escribió una canción en su vida. Cuando canto, tengo que cerrar los ojos y simplemente estar ahí. Supongo que soy un tradicionalista en ese sentido. Unos compositores realmente interesantes son Billie Eilish y su hermano. Me atrae más eso que Taylor Swift. Es simplemente más oscuro, infinitamente menos optimista. Mucho menor y extraño. Creo que ella (Billie) es excepcional”.

Tras estas declaraciones la entrevista siguió tratando temas como las fiestas de Boris Johnson durante el confinamiento, los 25 años que cumple Blur el mes que viene o el reciente documental de los Beatles.