Avanzamos la playlist de novedades «Ready for the Weekend» con algunas canciones destacadas que han salido a lo largo de la semana. Ya puede escucharse el nuevo single colaborativo de Charli XCX y Rina Sawayama que utiliza la melodía de ‘Cry for You’ de September. También es posible escuchar desde ya un nuevo tema de The Smile (el nuevo grupo de Thom Yorke) y tanto Grimes como Franz Ferdinand siguen avanzando sus nuevos álbumes (en el caso de los segundos un recopilatorio).

Esta semana han sorprendido anunciando nuevo disco Warpaint o Toro y Moi, cuyos nuevos singles también puedes escuchar en la playlist; y Tove Lo se ha sumado a la lista de artistas que han contribuido temas a la banda sonora de ‘Euphoria’ con una de las recientes Canciones Del Día. Además hay nuevos singles de SOAK, Jack Bisonte, Widowspeak o Denzel Curry. Seguiremos informando.



