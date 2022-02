Adele, Ed Sheeran, Little Simz, Dave… actúan en los Brits; Doja Cat, no

Este martes 8 de febrero se celebra una nueva edición de los Brit Awards, donde parten como favoritos curiosamente 2 pesos pesados para el pop comercial, como son Adele y Ed Sheeran; y 2 pesos pesados para la crítica como son Little Simz y Dave. Aparte de estar empatados con el mayor número de nominaciones, todos compiten por el galardón a Álbum del Año. ’30’ de Adele, ‘We’re All Alone in This Together‘ de Dave, ‘=’ de Ed Sheeran y ‘Sometimes I Might Be Introvert‘ de Little Simz se enfrentarán también a ‘Seventeen Going Under’ de Sam Fender, favorito de algunos medios como el NME.

En los últimos días se ha sabido que entre las personas que actuarán están estos 5 flamantes nombres, incluida Adele, que finalmente ha retrasado su residencia en Las Vegas; además de Liam Gallagher, la artista revelación Holly Humberstone o Anne-Marie. Lamentablemente quien no va a estar por allí es Doja Cat, que ha tenido que cancelar debido a la covid-19. Así lo comunicaba en redes, dado el alto número de infectados entre su equipo.

Como siempre, los BRITS tienen la particularidad de que pueden seguirse en vivo a través de Youtube, y de hecho ya tienen la retransmisión preparada a través de esta cuenta atrás. ¿Comenzará Adele una nueva temporada de premios, culminando en los Grammy 2023 o empezará a dejar algo para los demás?



