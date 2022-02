Ed Sheeran y Taylor Swift lanzan single esta noche

Uno de los temas que más ha dado que hablar desde la celebración de los Brits el pasado martes es la esperada colaboración entre Ed Sheeran y Taylor Swift. El británico sorprendía en los premios anunciando que pronto podríamos escuchar el remix de su canción ‘The Joker And The Queen‘ con Taylor, y el día es este mismo viernes 11 de febrero.

La canción original está incluida en el quinto álbum de estudio de Ed Sheeran que salió a la luz hace unos meses, y esta nueva versión es un regalo para los fans de ambos. No es ningún secreto que los dos cantantes mantienen una gran amistad desde hace años, de hecho, ya han trabajado con anterioridad en canciones como ‘End Game’ o ‘Everything Has Changed’.

La exclusiva la dio Ed Sheeran en la alfombra roja de los Brits mientras lo entrevistaba LADbible: “sale a la luz el viernes y es con Taylor Swift. Lo anunciamos literalmente en una hora”.

