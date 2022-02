Nathy Peluso tiene una ‘Emergencia’: no callarse cuando se lo piden

Cuando se va a cumplir un año de su paso por los Goya, Nathy Peluso ha anunciado un nuevo single en redes sociales que recibe el nombre de ‘Emergencia’ y ha de ver la luz en algún momento a lo largo del día de hoy. Viene acompañado del lanzamiento del videojuego Horizon Forbidden West, a través de un evento que podrá verse en abierto en Youtube y Twitch.

A juzgar por los teasers que han podido verse en TikTok, se tratará de un tema de beat machacón incansable, que contiene la letra «me dijeron que me calle y no me he callado / he perdido mis anillos por el batalleo / Estoy cansada pero no he abandonado».

Os recordamos que Nathy Peluso tiene una amplia gira programada por España que pasa por Bilbao BBK Live, festival del que JENESAISPOP es medio colaborador. Estas fueron nuestras 10 grandes primeras recomendaciones, incluyendo Pet Shop Boys, Moderat y un largo etcétera. Seguiremos informando.