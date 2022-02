Camila Cabello filtra un trozo de lo que puede ser su próximo single, ‘Psychofreak’

Camila Cabello ha publicado en su cuenta de TikTok un video en el que se graba cantando un fragmento de ‘Psychofreak’, y todo apunta a que se trata de su próximo sencillo. En el video, la canción suena de fondo mientras ella hace playback, lo que podría ser la antesala al lanzamiento del tercer single de su álbum ‘Familia’, que no ve el momento de salir al mercado.

Ya hace medio año que Camila publicó su primer single ‘Don’t Go Yet’, y sus fans están empezando a preocuparse por el tercer álbum de la cantante, llegando a especular incluso con la posible cancelación del mismo. En los foros se habla del bajo rendimiento de este primer sencillo, pero en Spotify cuenta ya con más de 200 millones de reproducciones. Puede que los últimos acontecimientos como su ruptura con Shawn Mendes hayan influido en la realización o en los planes para la promoción de su futuro álbum.

Sin embargo, parece que esta incertidumbre llega a su fin con el adelanto de ‘Psychofreak’, que sorprende por no tener influencias latinas en el trozo que hemos podido escuchar. Este es un giro atrevido por parte de la cantante, ya que históricamente han sido las canciones con base o sonidos latinos las que mejor le han funcionado. De hecho, en su segundo álbum ‘Romance’, Camila tuvo que añadir en el último momento un nuevo single con ritmo latino (‘My Oh My’), seguramente por no cumplir las expectativas de ventas esperadas.

🚨 Camila Cabello shares a snippet of what appears to be ‘Psychofreak’ on her Tiktok: “happy valentines 👽” pic.twitter.com/BCjXVV18nN — Pop Crave (@thesfmgc) February 15, 2022

