Britney Spears ha insinuado varias veces en Instagram que contaría su vida en un libro. Hoy la sugerencia se convierte en realidad: PageSix informa en exclusiva que la intérprete de ‘Toxic’ ha firmado un acuerdo de 15 millones de dólares para publicar sus memorias. Según la fuente citada por el medio estadounidense se trata de uno de los acuerdos editoriales más lucrativos de la historia, «solo detrás de los Obama».

Varias editoriales se han peleado por agenciarse la publicación del libro de Spears y finalmente será Simon & Schuster la editorial encargada de hacerlo. En el libro, Spears hablará de su carrera, de su vida y de su familia, y es de especial interés lo que tenga que contar acerca de la tutela legal bajo la cual ha vivido durante 13 largos años.

Spears ha sido duramente crítica con su familia, en concreto con su padre Jamie Spears y también con su hermana pequeña Jamie Lynn, por su trato hacia ella durante su carrera y durante la tutela. Esta última acaba de publicar un libro sobre sus vivencias como miembro de la familia Spears que Britney ha condenado.

En su declaración inicial el pasado mes de junio y después de manera reiterada en redes sociales, Spears ha descrito los abusos sufridos durante la tutela, como la presión profesional y psicológica a la que fue sometida por no perder el derecho de ver a sus hijos, y tanto el documental de The New York Times ‘Controlling Britney Spears’ como el reportaje de investigación de The New Yorker aportaban más datos espeluznantes sobre la vida de Britney en la última década.

Britney era liberada de la tutela el pasado mes de noviembre, e inmediatamente daba las gracias a sus seguidores por la repercusión alcanzada por el movimiento #FreeBritney, que ha sido fundamental en su misión hacia la libertad. Recientemente, la autora de ‘Glory’ ha revelado que recibió una invitación de la Casa Blanca para hablar de la tutela, pero que la declinó.