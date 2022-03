Florence + the Machine anuncia nuevo álbum, ‘Dance Fever’

Florence + the Machine comienza a compartir los detalles en torno a su nuevo álbum. ‘Dance Fever’ será el título de este trabajo, el quinto de su carrera, y verá la luz en mayo aunque la fecha exacta no se ha dado a conocer hasta el momento.

‘Dance Fever’ será «un cuento de hadas en 14 canciones» en palabras de Florence, y su secuencia de momento se ha avanzado mediante dos pistas, la barroca ‘KING’ y la experimental y breve ‘Heaven is Here’, respectivamente los capítulos 1 y 2 de esta historia que Florence presenta. A las 21 horas se abre el pre-order con el que esperamos se desvele el tracklist.

Como ha solido ser costumbre en algunas eras de Florence, el arte de ‘Dance Fever’ presenta un componente anacrónico y místico, entre lo medievalista y lo victoriano, y en Twitter hay quien especula que el título del álbum pueda estar relacionado con la plaga de baile de 1519, algo así como el primer «flashmob» registrado de la historia. De hecho, ‘Heaven is Here’ es una canción compuesta con la «danza contemporánea» en mente.

‘Dance Fever’ será, por tanto, el disco que Florence presente en directo en el festival Mad Cool de Madrid, en el que está confirmada desde hace varios meses. Es de esperar, por otro lado, que interprete también canciones extraídas de sus otros álbumes, ‘Lungs‘ (2008), ‘Ceremonials‘ (2011), ‘How Big, How Blue, How Beautiful‘ (2015) y ‘High as Hope‘ (2018).