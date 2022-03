Oliver de The xx deja escuchar un fragmento de su primer single en solitario

¿Vuelven The xx en 2022 con nuevo álbum? Es posible. Nada está confirmado, pero en 2020 Romy Madley Croft afirmó que el grupo se encontraba trabajando en un nuevo disco, y en 2021 emergieron imágenes del trío tocando en el estudio.

Mientras tanto, Oliver Sim, vocalista y bajista de la banda, se lanzará a publicar su primer single en solitario este misma semana. Este jueves 10 de marzo, a las 15.00 horas (16.00 hora española) será ocasión de escuchar ‘Romance with a Memory’, un tema que Oliver ya adelanta en Instagram y que traerá -al parecer- un sonido alejado del de The xx o incluso de la pista de baile, optando por un sonido próximo al indie-rock y al post-punk. ‘Romance with a Memory’ llegará acompañado de un «lyric video» de temática monstruosa que estará protagonizado por los «monstruos, asesinos y queers favoritos» de Oliver, estos son Charity Kase, Gena Marvin, HoSo Terra Toma, Luke Fernandez y Yovska.

El vídeo de ‘Romance with a Memory’ tiene que ver directamente con el nuevo podcast que presentarán los integrantes de The xx en Apple Music a partir de este mismo jueves. Oliver, Romy y Jamie se turnarán para presentar cada uno un programa en el espacio llamado ‘Interludes Radio’, y el primero lo presentará Oliver y traerá un concepto relacionado con el terror. Este programa inaugural contará con la participación de, ojo, Florence Welch o Elton John, entre otros.

Oliver Sim era el único integrante de The xx al que quedaba por sacar material propio: Jamie xx publicó un álbum histórico en 2015, ‘In Colour’, que sigue siendo el último hasta la fecha; y Romy no solo ha colaborado puntualmente con varios artistas, sino que desde hace rato se encuentra trabajando en un álbum que será «muy divertido» en sus propias palabras, y del que ya se ha podido escuchar un single estupendo de sonido ibicenco, ‘Lifetime‘, a la postre una de las mejores canciones de 2020. Claro que, dos años después, el destino de este disco es incierto.

‘I See You’, el último álbum de The xx por el momento, vio la luz en 2018, y fue otro trabajo esencial en la discografía del trío británico que tanto enamoró a la audiencia con su debut homónimo de 2009 y después con su continuación, ‘Coexist’, lanzado en el lejano 2012.