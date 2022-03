Arcade Fire vuelve al fin este jueves con su nuevo single ‘The Lightning I, II’

No parece fácil ser seguidor de Arcade Fire. Cinco años sin nuevo álbum original desde ‘Everything Now’, y hace dos años ya hablaban de un nuevo trabajo discográfico que estaba en camino. De hecho, Win Butler contó en el podcast de Rick Rubin que había escrito dos o tres álbumes para Arcade Fire en la primera cuarentena, pero prácticamente nada de eso ha salido a la luz. Sin embargo, la realidad cambiará este jueves 17 de marzo porque la banda canadiense va a lanzar el single ‘The Lightning I, II’.

Arcade Fire ha llevado a cabo una campaña muy curiosa para anunciar la vuelta de la formación, mandado unas postales que contienen un pentagrama con acordes pintados en colores y la frase “We missed You” (Te hemos echado de menos) a sus fans. Estas postales estaban llenas de misterio y expectación, pero ahora ya se sabe que esos acordes pertenecen al nuevo single que se podrá escuchar este jueves. En sus redes sociales han publicado la misma carta con un mensaje que dice: “Aquí tenéis los acordes para que sea un poco más fácil tocarla”, refiriéndose a ‘The Lightning I, II’.

Our new song The Lightning I, II comes out on Thursday 2PM ET/11AM PT.

— Arcade Fire (@arcadefire) March 14, 2022