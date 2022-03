La organización de los premios GRAMMY ha dado a conocer la primera tanda de artistas que actuarán en la ceremonia de manera oficial. Billie Eilish, Lil Nas X y Olivia Rodrigo, tres de los artistas que compiten por el premio más codiciado, el de Álbum del año, se encuentran entre los confirmados. El autor de ‘MONTERO’ actuará junto a Jack Harlow, por lo que se espera que ambos interpreten juntos su éxito ‘INDUSTRY BABY’.

La popular banda surcoreana BTS, nominada por ‘Butter’ en la categoría de Mejor canción pop de grupo, se suma asimismo al line-up de los GRAMMY, y otra artista confirmada es Brandi Carlisle, nominada en la categoría de Canción del año por ‘A Beautiful Noise’ con Alicia Keys, y también pisará el escenario de los GRAMMY la banda de country Brothers Osborne, nominada en varias categorías dentro de esté género.

- Publicidad -

Pese a sus nominaciones en las categorías más importantes, Doja Cat, Justin Bieber, H.E.R. y Jan Batiste no han confirmado por ahora si actuarán o no en la ceremonia.

La gala de los premios GRAMMY tendrá lugar el próximo 3 de abril en el MGM Grand Arena de Las Vegas después de que su fecha original -en enero- fuera pospuesta a causa de la pandemia, y os recordamos que entre los nominados se encuentra C. Tangana por ‘El Madrileño‘.

- Publicidad -