Rosalía se disfraza de reportera y pregunta a la gente por Rosalía… y por C. Tangana en El Hormiguero

Rosalía ha visitado esta noche El Hormiguero para promocionar ‘MOTOMAMI’, su nuevo disco, que sale este viernes 18 de marzo. Nuria Roca ha sido la presentadora «presente» en plató, pero Pablo Motos ha intervenido desde su casa mediante videollamada para preguntar a la artista sobre su arriesgado nuevo sonido o sobre sus letras. Motos ha sido bastante atrevido en sus cuestiones, sobre todo desde la insinuación: ha preguntado a Rosalía si no tiene miedo de decepcionar a los seguidores de ‘El mal querer‘ (ella ha contestado que lo importante es crear música desde el corazón), y veladamente (o no tanto) le ha planteado si escribe fumada a raíz de letras como la de ‘SAOKO’. Rosalía ha contestado que ella no fuma porque si lo hiciera «esta voz de colibrí no aguantaría».

El contenido de ‘MOTOMAMI’ ha tenido cierto protagonismo en la entrevista, lo cual nunca se puede dar por sentado en El Hormiguero. Roca ha mostrado la portada sin censurar, al contrario de lo que pasó en Jimmy Fallon, el programa ha estrenado un avance del vídeo de ‘CANDY’, la catalana ha hablado sobre su proceso de composición durante la pandemia y Motos, siempre dispuesto a hacer las preguntas más cuñadas, ha querido resolver esa duda colectiva acerca de si el tatuaje que Rosalía lleva en la pierna es una polla o no. Rosalía, que ya hablado sobre dicho tatuaje en alguna ocasión, ha contado que es un liguero y que representa la libertad sexual de las mujeres.

La entrevista ha vivido un momento surrealista cuando, interrogada por el resto de sus tatuajes, Rosalía se ha quitado una bota y ha plantado toda su planta del pie delante de una cámara para enseñar el tatuaje de la letra R que lleva tatuada en dicho lugar. Ha eludido mencionar a Rauw Alejandro y ha explicado que el tatuaje tiene que ver con una frase de ‘A ningún hombre’ («voy a tatuarme en la piel tu inicial porque es la mía»). Pero esto no es lo más surrealista que ha sucedido durante la visita de Rosi a El Hormiguero.

La artista ha protagonizado un segmento cómico en el que se ha disfrazado de becaria de reportera para preguntar a la gente de las calles de Madrid qué opina de Rosalía y de su música. Rosalía se ha enfrentado a la indiferencia que provoca en algunos viandantes, también a la decepción que ha generado en otros su evolución hacia el reggaetón, y ha tenido la osadía de preguntar a la gente además por C. Tangana en comparación con ella, para terminar mal parada en la comparación.

