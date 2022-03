Anitta arrasa con ‘Envolver’, pero ‘Boys Don’t Cry’ mola más

Anitta había anunciado un nuevo disco llamado ‘Girl from Rio’ para esta primavera, cuando el éxito ha sorprendido a uno de sus adelantos. Después del propio ‘Girl from Rio’ y ‘Faking Love’ con Saweetie, a finales de 2021 llegaba el tema ‘Envolver’.

Se trataba de un reggaetón común, con su trama sexy y su poso melancólico, al modo de los muchos que han hecho por ejemplo Bad Bunny y J Balvin cuando se han puesto tristones. Por decir algo, ‘La canción’. Ya este año, Justin Quiles se ha sumado a un remix de ‘Envolver’ como para acentuar su punto sexy. «Dice que sexo no necesita. Yo te quito el piquete de señorita», propone, y cosas así.

Curiosamente, el éxito de ‘Envolver’ se ha disparado ahora en primavera. Solo que el tema que está arrasando es el original de Anitta, no el remix con Justin Quiles. Es como si los programadores de playlists hubieran descubierto que la original molara a partir del remix. Así, es la original la que ha sido añadida este mismo mes de marzo a playlists tan poderosas como Baila Reggaeton, Viva Latino y finalmente la monstruosa Today’s Top Hits.

‘Envolver’ acaba de escalar posiciones en España, donde ya es número 24. Y lo más importante es que ha logrado situarse en el top 10 del global de Spotify. Es la primera canción brasileña que lo logra, aunque sea con trampa, porque la canción está en castellano. El tema ya es top 5 en ese global de Spotify y amenaza con ser la canción más popular de la historia de Anitta, superando a la mismísima ‘Downtown’ con J Balvin. Tiempo al tiempo.

Por otro lado, algo más sorprendente es el single para ‘Girl from Rio’ que Anitta ha estrenado ya este 2022. Se trata de ‘Boys Don’t Cry’. Y no, no es una versión de The Cure, sino una producción en la que se calza el disfraz ochentero de Dua Lipa en ‘Don’t Start Now‘ y sobre todo ‘Physical’, recordando también por melodía a Taylor Swift.

No es el colmo de la originalidad, pero sí una canción en la que Anitta parece sentirse muy cómoda y que no en vano ella defiende como su favorita. «Esta es mi grabación favorita de todas las que he hecho», ha declarado sobre ‘Boys Don’t Cry’, un tema que ha hecho junto a Max Martin teniendo en mente a Panic at the Disco!