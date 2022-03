Madonna anuncia otros remix y vídeo de ‘Frozen’

Madonna trataba de capitalizar el éxito del remix de ‘Frozen’ de Sickick en TikTok lanzando su propio remix. En el nuevo, aparecía un nuevo verso de Fireboy DML, en los últimos tiempos arrasando en UK por su colaboración junto a Ed Sheeran ‘Peru’. Madonna y Fireboy DML estrenaban vídeo para la nueva versión de ‘Frozen’, sin mucha química, y lo cierto es que su versión conjunta no ha podido pasar más desapercibida.

Madonna contraataca con más remixes para la misma canción. Desde hace 3 meses lleva haciendo «teasers» en Instagram de nuevas «remezclas» de ‘Frozen’, así en plural. Y a juzgar por su último «teaser», habrá incluso más vídeos. Quizá incluso mejores que el de Fireboy DML, lo cual tampoco es que fuera muy difícil. En las nuevas imágenes aparece conduciendo un coche, en lo que a muchos ha recordado al vídeo de ‘What It Feels Like For a Girl’.

En aquel caso fue su entonces marido, el director de cine Guy Ritchie, quien dirigió el clip. Y lo curioso es que también fue para una remezcla, no para la canción tal cual aparecía en el álbum ‘Music’. El videoclip fue censurado por su componente violento, si bien hoy se encuentra en su canal oficial de Youtube. Se desconoce si la nueva remezcla de ‘Frozen’ contará con Swae Lee o alguna otra persona, ni cuándo se publicará. Ya sabemos que para Madonna, lo de «coming soon», es muy relativo.





