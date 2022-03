Muere Taylor Hawkins, batería de Foo Fighters

Foo Fighters han comunicado a través de sus redes el fallecimiento de su batería Taylor Hawkins. Tenía 50 años. El grupo de Dave Grohl se encontraba en Bogotá para ofrecer un concierto cuando Taylor ha sido hallado muerto en la habitación del hotel Casa Medina. Se desconoce la causa del deceso. Foo Fighters tenían que actuar en el festival Estéreo Picnic este mismo viernes como cabeza de cartel.

La banda ha comunicado: «La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre. Nuestro corazón está con su mujer, sus hijos y su familia. Pedimos que su privacidad sea tratada con respeto en estos momentos tan inimaginablemente difíciles».

- Publicidad -

Taylor Hawkins entró en Foo Fighters en 1997, a la altura del segundo disco, en sustitución de William Goldsmith, que había ejercido de batería durante 2 años. Dave Grohl le contactó en aquel momento como batería de la gira de Alanis Morissette tras una recomendación. De hecho había llegado a aparecer en varios videoclips de ‘Jagged Little Pill’, en concreto ‘You Oughta Know’, ‘All I Really Want’ y ‘You Learn’. Hawkins se ofreció voluntario entonces para ser miembro de Foo Fighters y ha estado en la banda durante 25 años, desde finales de los años 90 hasta ‘Medicine at Midnight‘ (2021).

El artista tenía una modesta carrera en solitario y paralela con proyectos como Taylor Hawkins and the Coattail Riders, y tenía tres hijos. En 2001 fue noticia por una sobredosis de heroína.