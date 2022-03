Harry Styles comienza su nueva era este viernes con ‘As It Was’

Hace unos días Harry Styles pilló de imprevisto a todos con el anuncio de su tercer álbum de estudio ‘Harry’s House’. Ahora, después de varias jornadas de absoluto silencio, el inglés decide dar el pistoletazo de salida a esta nueva era con su primer single. ‘As It Was’ saldrá este viernes 1 de abril.

Queda así atrás la anterior era que tantas alegrías le dio. Se estima que ‘Fine Line‘, editado en 2019, ha vendido más de 6 millones de unidades, situándose entre lo más vendido de 2020 y también de 2021. Ni que decir tiene que ‘Adore You’ suma 1.000 millones de reproducciones en Spotify. O que ‘Watermelon Sugar’ está a punto de llegar a los 1.700 millones.

Harry ha anunciado el primer single a través de sus redes sociales. Mediante unas fotos en las que el artista posa de espaldas estirando sus músculos, Harry ha hecho pública la noticia con un simple mensaje: «As It Was. April 1». También hemos podido degustar en su perfil de Instagram la portada del álbum, que muestra su casa precisamente del revés. ¿Puede tratarse del salón más loco del pop desde los tiempos de ‘Virtual Insanity’ de Jamiroquai?

Además, se ha compartido un tráiler de ‘Harry’s House’ en el que se ve al artista entrando en un teatro sobre el que se edificará su propia casa. Algo que está en sintonía con una serie de teasers que se habían dejado caer por las redes, con especial mención a esa cuenta de Instagram llamada You Are Home, en la que Harry Styles nos está abriendo directamente las puertas de su casa.

¿Podría tratarse de su disco más histriónico o aquel en el que juegue más con la autoficción? De momento todo son preguntas sin respuesta y elucubraciones que se resolverán cuando tengamos el nuevo álbum en nuestras manos. ‘Harry’s House’ saldrá a la venta el 20 de mayo,y puede reservarse ya en su web oficial.

As It Was. April 1. pic.twitter.com/CzCFK7f3pA

— Harry Styles. (@Harry_Styles) March 28, 2022