Aitana sigue por el camino del electropop: así suena el adelanto de ‘En el coche’

Aitana, que sigue triunfando con el remix de ‘Mon amour‘ como si no hubieran pasado 800 años desde su lanzamiento, vuelve con novedades musicales. ‘En el coche’ será su nuevo single y un breve adelanto ya puede escucharse en TikTok.

Hay buenas noticias para los fans de ‘Formentera‘, una de las mejores canciones de Aitana. ‘En el coche’ también traerá un sonido bailable y electrónico, entre el electro-pop y el synth-pop, y el arte que acompañará al lanzamiento se sitúa a medio camino entre el futurismo de los 90 y el de los 2000.

A falta de averiguar qué historia nos trae una canción llamada ‘En el coche’, aunque ya nos lo podemos imaginar, el avance que Aitana ha mostrado en TikTok descubre un mensaje 100& hedonista, adecuado al sonido de la canción, que habla de irse de fiesta y bailar toda la noche.

Aitana, que se encuentra rodando la serie ‘La última’, es una de las artistas confirmadas en la iniciativa Stand Up for Ukraine junto a Billie Eilish, The Weeknd, Katy Perry, Madonna, Alejandro Sanz y otros. El 8 de abril, los artistas y activistas que participan en la iniciativa publicarán, en sus redes, maneras de apoyar a Ucrania mientras la guerra continúa.

