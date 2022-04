Aitana es una pop star en el vídeo de ‘En el coche’

Aitana, que sigue triunfando con el remix de ‘Mon amour‘ como si no hubieran pasado 800 años desde su lanzamiento, vuelve con novedades musicales. ‘En el coche’ es su nuevo single y ya está online.

Hay buenas noticias para los fans de ‘Formentera‘, una de las mejores canciones de Aitana. ‘En el coche’ vuelve a traer un sonido bailable y electrónico, entre el electro-pop y el funky, pero la producción de Andrés Torres y Mauricio Rengifo se permite también un (aparente) guiño a la EDM de los 2010 en forma de post-estribillo instrumental con sonido de pitido, llevándonos a las discotecas de la época.

La canción apela a una noche de fiesta que termina en noche de pasión, y parece diseñada a medida para petarlo en las fiestas del Orgullo. De hecho, Aitana aparece en el vídeo convertida en toda una pop star, acompañada por su séquito de bailarinas.

Aitana, que se encuentra rodando la serie ‘La última’, es una de las artistas confirmadas en la iniciativa Stand Up for Ukraine junto a Billie Eilish, The Weeknd, Katy Perry, Madonna, Alejandro Sanz y otros. El 8 de abril, los artistas y activistas que participan en la iniciativa publicarán, en sus redes, maneras de apoyar a Ucrania mientras la guerra continúa.



