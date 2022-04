Sky Ferreira avanza ‘Don’t Forget’, su nuevo single

Sky Ferreira vuelve. La cantante ha publicado en redes un adelanto de ‘Don’t Forget’, su nuevo single, el cual ha compartido junto a la leyenda «¿me recuerdas?». Un simple logo inspirado en los 80 y un breve fragmento musical en el que se escuchan guitarras distorsionadas y voces bañadas en reverb han sido suficientes para hacer las mieles de sus seguidores y generar un puñado de memes. Capitol Records, el sello de Sky, ha confirmado su regreso.

El segundo disco de Sky Ferreira es uno de los mayores mitos del pop reciente. ‘Masochism’ se anunció en 2015, pero su lanzamiento se ha ido posponiendo, posponiendo, posponiendo… hasta que han pasado nueve años desde que la cantante editara su debut largo. ‘Night Time, My Time’ salió en octubre de 2013. En entrevistas, Ferreira ha sido franca con los problemas de salud que le han llevado a retrasar su disco una y otra vez, tras serle mal diagnosticada una enfermedad que no ha hecho pública.

En todo este tiempo, las novedades musicales de Sky han llegado con cuentagotas. En 2019 lanzó single nuevo, el tenebroso ‘Downhill Lullaby’, que parecía dar un primer paso hacia el lanzamiento de su disco, pero que llevó a la nada. Antes incluso llegó a anunciar un EP del que nunca más se supo. En 2017 se pudo escuchar ‘Easy’, la canción de Sky para la banda sonora de ‘Baby Driver’ y, a lo largo de los años, la artista no ha dejado de colaborar con Primal Scream, Iceage o Charli XCX.

Entre los proyectos extramusicales que han mantenido a Sky ocupada en este tiempo, la autora de ‘Everything is Embarassing’ ha sido portada de Playboy, ha protagonizado un curioso cameo en la tercera temporada de ‘Twin Peaks’ y ha aparecido en la película ‘Elvis & Nixon’.

El regreso de Sky Ferreira ha subido el «hype» a sus seguidores, entre las cuales se encuentran sus amigas Charli XCX y Grimes, que han expresado su entusiasmo en redes. Ya se bromea sobre la posibilidad de que las tres posen juntas para una versión actualizada de aquella portada de V Magazine que protagonizaron, allá por 2012. Su editor creativo Patrik Sandberg y la propia Grimes aprueban la idea.

