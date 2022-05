Lady Gaga no sorprende en la power ballad ‘Hold My Hand’

Lady Gaga ha estrenado ‘Hold My Hand’, la canción que ha compuesto para la banda sonora de ‘Top Gun: Maverick‘. La secuela de ‘Top Gun’ (1986) se estrena en taquilla el 26 de mayo, y cuenta con el mismo Tom Cruise en el reparto. Gaga se ha hecho una foto con él en las últimas horas.

Había curiosidad por comprobar si ‘Hold My Hand’ tendría algún parecido a ‘Take My Breath Away‘, canción principal de la película original de ‘Top Gun’. Interpretada por Berlin y producida por Giorgio Moroder, ‘Take My Breath Away’ era una balada con cierto aroma italo. ‘Hold My Hand’ va por otro lado.

Mucho más clásica en melodía y producción pese a estar involucrado BloodPop, ‘Hold My Hand’ captura con fidelidad el sonido de las power ballads de los años 80. La canción no renuncia a las guitarras eléctricas, si bien estas están sumergidas en la base y la toma vocal, y Gaga entrega una de esas melodías escritas para cantar a pleno pulmón, como la de ‘Shallow’.

Con todo, ‘Hold My Hand’ no es la canción más inspirada que Lady Gaga podía entregar para ‘Top Gun: Maverick’. Más bien suena a que aspira al Oscar ya de entrada, sin preocuparse por sonar al aquí y ahora o, como mínimo, por aportar cierta originalidad. Claro que el dramatismo calculado de ‘Shallow‘ tampoco parecía el más acertado y el tiempo le ha terminado dando la razón.

En Instagram, Gaga explica que ha escrito ‘Hold My Hand’ no solo para ‘Top Gun’, sino también para «aquellas personas que sienten que nunca van a estar bien, o que sentimos que nunca vamos a estar bien». Añade: «A través de momentos difíciles, la vida me ha enseñado que hay que mantener la fe en la humanidad cuando es difícil mantenerla contigo mismo».