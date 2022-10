«Sería un grave error que se retomara la promo de ’30’ por la vía de ‘I Drink Wine’ ahora mismo». Estas eran las palabras que mi compañero Sebas escribía en su análisis sobre la inexistente promoción de ’30’ de Adele a meses de su lanzamiento. La británica había presentado la canción en directo en los BRITs, pero el público no la había acogido con gran entusiasmo. Foto: PopCrave

Sin embargo, exactamente eso es lo que hará Adele, retomar la promoción de ’30’ con el videoclip de ‘I Drink Wine’, visto que la canción es una de sus 10 más escuchadas ahora mismo en Spotify y, al fin y al cabo, en cierto punto se dijo que era uno de los singles del disco. De hecho, Atkins la estrenó en directo en su concierto especial ‘One Night Only‘, cuando el álbum aún no había llegado al mercado.

Será mañana 26 de octubre cuando se estrene el tan comentado videoclip de ‘I Drink Wine’, comentado por eso de que se sabía que existía, pero no terminaba de salir. De hecho, la propia Adele ha confirmado que el vídeo de ‘I Drink Wine’ es el primero que grabó del disco, incluso antes que los de ‘Easy on Me‘ y ‘Oh My God‘. Tanto tiempo ha estado guardado en un cajón.

Y, por lo visto, parece que la espera habrá valido la pena. Adele ha compartido un avance del vídeo de ‘I Drink Wine’ en sus redes y la estética que revela no puede ser más Disney, onda ‘Fantasia’. Preciosos los colores y preciosas las imágenes, y también muy llamativa esa imagen que se visulumbra de la artista navegando a través de lo que parece un río de vino, literalmente. ¿Estaremos, de hecho, ante su mejor vídeo? Mañana saldremos de dudas…

