Lewis Capaldi acaba de cancelar sus dos conciertos de la gira ‘Broken By Desire To Be Heavenly Sent’ en España por «razones médicas», según ha informado Live Nation. Además, el propio artista ha publicado un comunicado en el que detalla las razones de esta cancelación de última hora.

Esto significa que ni el concierto de hoy en el Palau Sant Jordi de Barcelona ni el de mañana en el WiZink de Madrid se llevarán a cabo. Sin embargo, los shows recibirán nuevas fechas próximamente. La noticia llega después de la cancelación de sus conciertos en Zurich y Milán, a raíz de una bronquitis que le impedía cantar con normalidad.

- Publicidad -

Capaldi ha contado que se siente «mejor» que hace unos días y que «creía que iba a estar a tiempo». Sobre las nuevas fechas, este ha detallado que necesitará un poco de tiempo para encontrar «espacio y disponibilidad: «Las entradas originales serán válidas, así que mantenedlas, lo siento mucho», escribía el escocés en su Instagram.

europe i’m so so sorry 💔 pic.twitter.com/MzYMUyS6Ch — Lewis Capaldi (@LewisCapaldi) March 10, 2023

Lamentamos comunicar que debido a razones médicas Lewis Capaldi se ve obligado a cancelar sus conciertos en Barcelona y Madrid este fin de semana. pic.twitter.com/QhFC7xaZBj — Live Nation España (@LiveNationES) March 10, 2023