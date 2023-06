El gran comeback de Olivia Rodrigo será este mes

Olivia Rodrigo tuvo uno de los grandes éxitos de 2021 con ‘Sour‘. Fue el disco más popular de aquel año, ganó el Grammy y Mediatraffic estima que ha vendido lo equivalente a 8 millones de copias. Ahora la cantante tiene que darle continuidad y parece que será este mismo mes.

La cantante ha posado en redes sociales delante de un calendario del mes de junio en el que está rodeado el día 30. No es ninguna tontería que sea viernes, pues ese es el día de la semana en que se publica la mayoría de los singles y los álbumes nuevos.

Tras algunas especulaciones, una cuenta atrás en oliviarodrigo.com nos conduce exactamente hacia ese mismo punto, el 28 de junio. Suponemos que dentro de 26 días conoceremos el primer single de un segundo disco que plantea un gran reto: superar el impacto que tuvo en el día 1 ‘drivers license’, ya un clásico por encima de los 1.800 millones de streamings.

