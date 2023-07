Jamila Woods habla del amor como si fuera un ‘Tiny Garden’

Jamila Woods ha anunciado ‘Water Made Us’, un nuevo álbum que verá la luz el 13 de octubre. La cantante (y poeta, profesora, activista y compositora) lo estrena después de 4 años desde su ‘LEGACY! LEGACY!’. Además, ha adelantado un tema, ‘Tiny Garden’, en el que recoge la esencia de este nuevo disco. Woods ha llevado a cabo un proceso de autorreflexión y ha encontrado el hilo conductor: el amor y las relaciones que la han acompañado a lo largo de su vida.

‘Tiny Garden’ habla de una forma de amar que no es extravagante, pero no por eso es menos bonita. «No es una gran producción / No habrá mariposas o fuegos artificiales / Más bien es un jardín pequeño», canta en el estribillo Jamila Woods. Esto lo cuenta con una voz dulce en un R&B que hace imposible sentir pena por esta forma de querer. No lo hace con maldad, pero deja claro que el cariño que es mucho ruido y pocas nueces no va con ella: «Pero lo alimentaré todos los días / Lo alimentaré».

De hecho, en el videoclip que ella misma ha dirigido, el agua tiene mucho protagonismo. Mientras riega la naturaleza, muestra como el agua alimenta ese ‘Tiny Garden’ que es para la artista el amor. «Mi corazón funciona de forma lenta y constante», explicaba Jamila de este nuevo single.

En sus dos anteriores álbumes Jamila Woods reivindicó asuntos como el feminismo interracial, la lucha racial y de clases. Pero ‘Water Made Us’ ya no es un trabajo ligado al activismo, más bien una recopilación de los pensamientos y preguntas que le han ido surgiendo en materia de relaciones amorosas. «Durante 2 años me convertí en mi propia fuente de inspiración», cuenta la artista. Espera que su tercer álbum sea como «una playlist que te lleve por todas las etapas de una relación, sin importar el momento en el que esté tu corazón».

