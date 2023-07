Tkay Maidza sigue su camino en la dura ‘Ring-A-Ling’

Tkay Maidza, una de las raperas destacadas de los últimos años, tiene nuevo disco entre manos. ‘Sweet Justice’ sale el 3 de noviembre e incluye colaboraciones de Lolo Zouaï y Amber Mark (ambas aparecen en el mismo corte, ‘Out of Luck’) y de Duckwrth.

Aunque quizá la colaboración realmente estelar de ‘Sweet Justice’ es la de Flume, que produce el arriesgado principal, ‘Silent Assassin’.

Cuenta 4AD que ‘Sweet Justice’ «no es un disco de venganza», pero sí «nace de un profundo sentimiento de karma». Es «un disco de ruptura en el sentido tradicional», en el que Tkay rompe lazos con las «personas tóxicas» que han estado en su vida, y también consigo misma, con sus propias dudas e inseguridades.

«Nunca me voy a conformar» es precisamente el lema que deja ‘Ring-A-Ling’, el nuevo single extraído de ‘Sweet Justice’. Sobre una dura base de hip-hop que incluye ecos orientales, Tkay rapea que está centrada en los negocios.

‘Sweet Justice’ será solo el segundo álbum oficial de Maidza; el primero, ‘TKAY’, data de 2017. Después llegó el EP ‘Last Year Was Weird‘, publicado en tres volúmenes.

Love and Other Drugs

WUACV

Out of Luck (ft. Lolo Zouaï & Amber Mark)

What Ya Know

Won One

Love Again

WASP

Ghost!

Ring-a-Ling

Free Throws

Silent Assassin

Our Way

Gone to the West (ft. Duckwrth)

Walking On Air