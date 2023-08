Miley Cyrus está «bastante segura» de haber visto un ovni

A la declaración ante el Congreso estadounidense de tres antiguos militares que han asegurado que los ovnis existen y que su Gobierno esconde naves y restos biológicos alienígenas se acaba de sumar una voz improbable, la de Miley Cyrus.

La autora de ‘Flowers‘ dice haber visto un ovni. En una charla con el productor Rick Owens, recuerda: «Estaba conduciendo por San Bernardino con mi amigo y algún tipo de ovni empezó a perseguirnos». Miley dice que el objeto se parecía a «un quitanieves volador» y ofrece detalles de su construcción: «Tenía una gran pala en la parte delantera y brillaba con un color amarillo».

Miley dice estar «bastante segura de lo que vi», pero añade que ese día había comprado cera de marihuana «a un tipo en una camioneta frente a una tienda de tacos». Aunque da a entender que conducía bajo los efectos de este estupefaciente, Miley recuerda que había otros testigos presenciando el objeto volador: «Lo vi volando y mi amigo también lo vio. Había otro par de coches en la carretera y también se detuvieron a mirar, así que creo que lo que vi era real».

Cyrus asegura que la visión del ovni le dejó «nerviosa durante cinco días seguidos» pero recuerda que en el momento no se sintió amenazada por la presencia del objeto volador, a pesar de que dice que hizo contacto visual con el supuesto alienígena que conducía la nave. «Creo que eso es lo que realmente me perturbó, mirar a los ojos de algo que no sabía muy bien qué era».

El tema de los ovnis surge a colación de que Owens cuenta que visitó el Área 51 poco antes de su 57 cumpleaños. El productor dice no creer en los extraterrestres, pero opina que es «un poco arrogante asumir que no hay nadie más ahí afuera». Miley le da la razón: «Es una forma de narcisismo pensar que somos las únicas cosas que podrían existir en este inmenso universo».