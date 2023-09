¿Qué es ‘Lana’ de SZA?

Publicado en las últimas semanas de 2022, sin duda ‘SOS’ de SZA ha sido uno de los discos del año. Fue número 1 del Billboard 200 durante 9 semanas, y también ha calado en Europa, logrando el disco de oro en Reino Unido, Holanda y Dinamarca. Se adivinan 4 millones de unidades vendidas según las estimaciones, en general bastante acertadas, de Mediatraffic.

Corría el mes de febrero cuando en una entrevista con Billboard, se revelaba que habría una edición deluxe de ‘SOS’ con 10 pistas nuevas. Sí, estamos hablando de una edición deluxe sobre un álbum que ya tenía 23 cortes.

Decía SZA en febrero sobre su futuro: «Después de la sacar la edición deluxe, espero ser capaz de aceptar que este capítulo se ha acabado. Estoy deseando sentirme orgullosa de mí misma, no solo sonreír y decir que sí a los reconocimientos, sino sentirlo internamente y saber que soy lo suficientemente buena». Sin embargo, nada se había sabido desde entonces. Hasta ahora.

Durante una actuación en vivo, SZA ha anunciado que «la versión deluxe del disco es un álbum completamente nuevo, que se llama ‘Lana’, incluye de 7 a 10 pistas y saldrá este otoño». De estas palabras deducimos que aún no está finiquitado, pero casi, y la gran duda que nos queda es lo que incluirá.

Si es un álbum completamente nuevo, ¿puede caber esa ‘Snooze’ que se ha ideado junto a Justin Bieber? ¿Sería ese el concepto de «disco nuevo»? También, ¿habrá finalmente colaboración con Miley Cyrus, como se rumoreaba? ¿O quedará en broma de las redes? Y si es un disco nuevo, ¿habrá alguna relación estética con ‘SOS’ en cuanto a portada y demás o se nos abre una era estéticamente distinta? ¿Será una jugada similar a la de Lady Gaga con ‘The Fame Monster’, mitad edición deluxe, mitad disco nuevo?

SZA ANNOUNCES THE DELUXE ALBUM – “So the deluxe is a whole nother album and it’s called “LANA”. It’s 7-10 songs. And it’ll be out this fall!”

