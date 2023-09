RFTW: Natalia Lacunza, Evian Christ, Dani Dicostas, Debby Friday…

«Algo cambiará cuando empiece septiembre», cantaba Luna Ki. Y lo que cambia es que las novedades musicales se apilan, se amontonan. El viernes 29 de septiembre salen nuevos discos de Wilco, Blonde Redhead, Animal Collective, Oneohtrix Point Never, Jorja Smith, Del Water Gap, LP, Ed Sheeran, Molly Burch o Slow Pulp. En el plano nacional está al caer el EP de Natalia Lacunza, y el disco de Celia Becks ya está disponible.

Un día antes de la jornada de lanzamientos, avanzamos la playlist «Ready for the Weekend» con algunas de las novedades que han llegado en los últimos días, como el dueto de Empress Of y Rina Sawayama, el single guitarrero de Dani Dicostas (antes dani), el regreso de Debby Friday después de ganar el Polaris, el nuevo tema de Lacunza, el enésimo adelanto de Blonde Redhead o el dueto de Sexy Zebras y Rufus T. Firefly.

- Publicidad -

Ya puedes oír en el adelanto de la playlist nueva música de Evian Christ (que publica su debut después de 10 años), J de Los Planetas (os derivamos a Sesión de control para las novedades centradas en el pop nacional y/o en castellano), The Mountain Goats, Sexxy Red, Florentino con Shygirl, Daneshevskaya, Sweet Pill, Helena Deland y más.



- Publicidad -