Lana Del Rey niega haberse criado en una familia de bien

Lana Del Rey ha demostrado ser una de las mejores y más influyentes compositoras de su generación. Sin embargo, aún hay quien pone en tela de juicio su camino al éxito. La idea de que Lana no es una estrella realmente hecha a sí misma, supuestamente porque proviene de una familia rica, como si el talento se pudiera comprar de esa manera, ha perseguido a la artista desde los albores de su carrera.

Parece que alguien ha vuelto a sacar a relucir este argumento publicando un comentario en la cuenta de Instagram de Lana Del Rey, que por supuesto Lana ha visto. Y la autora de ‘Ultraviolence‘ ha decidido contestar para desmentir que se haya criado en una familia de bien.

En un mensaje captado por la cuenta de X The Cult of Del Rey, y recogido por Stereogum, Lana asegura que su familia «en absoluto tenía dinero», y señala que esa es «una historia que a los medios les encantaba contar sobre mí, en la época en que a los medios se les permitía escribir mentiras sobre otras personas». Elizabeth Grant cuenta que «yo me crié en un pueblo de montaña, en una casa pequeña, y nos costaba lo mismo llegar a fin de mes que al resto de personas en un pueblo de 900 habitantes», y sentencia que «no existe otra verdad» que esa. Y añade: «Si esa historia fuera cierta, lo reconocería, como hago con mis otros asuntos. Pero no voy a fingir que sabía lo que era tener dinero, porque no lo supe hasta que cumplí 26 años. Hay personas famosas que se han criado en la riqueza, pero yo soy una de ellas».

La edad que cita Lana en el mensaje no es casual, pues ella tenía exactamente 26 años cuando ‘Born to Die‘, su primer disco, vio la luz en 2012. Hoy, ‘Born to Die’ es uno de los mayores clásicos de pop del siglo XXI: el disco ha cumplido 500 semanas (10 años) dentro del Billboard, y todos y cada uno de sus temas están certificados con un Disco de Oro o Platino.

Curiosamente, la propia biografía oficial de Lana disponible en Spotify parece contradecir sus palabras, pues cuenta literalmente que ella viene «de padres ricos». Su padre, Rob Grant, se ha dedicado al mundo de las finanzas, ejerciendo de broker, y también ha sido redactor publicitario y desarrollador web. Este año, Grant ha publicado su álbum debut, ‘Lost at Sea’, inspirado en su afición al mar. Lana colabora en la pista titular y en ‘Hollywood Bowl’.

Por su parte, la madre de Lizzy Grant, Patricia Hill-Grant, también ha trabajado en el mundo de los negocios, ejerciendo de contadora ejecutiva. Con su progenitora, Lana mantiene una relación distante. «No he visto a mi madre en mucho, mucho tiempo», canta Lana en ‘A&W’.

Este verano, Lana, que siempre ha recordado que vivió su juventud en un parque de caravanas, y que dio sus primeros pasos en la músico tocando en bares y antros, ha querido volver a probar la sensación de vivir una vida humilde, y se ha colgado un delantal para trabajar de camarera en un «waffle house».

En otras noticias relacionas con Lana Del Rey, la artista está a punto de publicar nueva música. ‘Suburban House’, su single con Holly Macve, sale «en unos días».