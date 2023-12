La unión de Oasis y Stone Roses: Liam y John anuncian disco

Liam Gallagher, ex integrante de Oasis, y John Squire, ex guitarrista de The Stone Roses, es decir, dos de los mayores iconos salidos de Manchester, han grabado un disco conjunto, informa The Guardian.

Los detalles concretos de este trabajo se desconocen, salvo los del primer single, que se titula ‘Just Another Rainbow’ y sale el 5 de enero. Citando la nota de prensa oficial, The Guardian informa que Gallagher y Squire se encuentran preparando una gira de presentación.

The Guardian ha podido escuchar el álbum y describe que su sonido reúne influencias del brit-pop, el rock psicodélico, el garage, el blues y el pop psicodélico de los Beatles en la época de ‘Revolver’. Curiosamente, Gallagher aludió a su disco con Squire el pasado mes de octubre afirmando, en su tono vacilón habitual, que es el «mejor disco desde ‘Revolver'».

Las «melodías emotivas», los «ritmos machacones» y los «riffs fuertes» también estarán presentes en el disco conjunto de Gallagher y Squire. Es decir, será un poco lo que esperas de la unión de Oasis y Stone Roses, dos grupos que ya tenían su historia común: en los noventa, Squire tocó de gira con Oasis y, en 1997, Gallagher escribió una canción con Squire, ‘Love Me and Leave Me’, interpretada por la banda de Squire posterior a la ruptura de los Stone Roses, los Seahorses.

Entre las influencias que han guiado el sonido del disco de Gallagher y Squire se encuentran Jimi Hendrix, Sex Pistols, Faces, Bob Marley y los Bee Gees. Greg Kurstin, el productor omnipresente, toca el bajo en el álbum, y Joey Waronker está a las baquetas.

