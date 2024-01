La venganza de la orquesta: Apashe vuelve a Barcelona

Apashe, el productor belga que crea verdaderos campos de batalla sonoros gracias a su épica mezcla de electrónica, hip-hop y orquestaciones, vuelve a Barcelona. El 15 de febrero, Apashe estará presentando su nuevo disco ‘Antagonist’ en la sala Razzmatazz, donde ya se dejó ver hace un par de temporadas exhibiendo su ‘Renaissance‘ propio. Las entradas siguen a la venta.

Las nuevas canciones de Apashe reunidas en ‘Antagonist’ siguen fieles al maximalismo. Solo basta leer alguno de sus títulos: ‘Revenge of the Orchestra’ suena a lo que esperas. ‘Devil May Cry’ captura un drama orquestal que podría poner banda sonora a ‘The Crown’. Hablando de reyes y coronas, ‘King’ abre engorilada con una colaboración de Busta Rhymes. Apashe ha grabado las canciones de ‘Antagonist’ con las Orquestas Sinfónicas de Praga y Bulgaria y, además, ha creado vídeos musicales en Bulgaria, India y Mongolia.

Lo cual nos lleva a las diferentes influencias de ‘Antagonist’. ‘Catch Me’ mezcla orquestas y rave, siendo uno de los hits más inmediatos jamás firmados por Apashe, pero la música de India está presente en las percusiones de ‘Antagonist’, por ejemplo en ‘Gasoline’. Es pura «gasolina», por otro lado, el UK garage de ‘Lost in Mumbai’, mientras ‘Fracture’ o ‘Human’ se entregan a un hip-hop soldadesco que, agregando beats de dubstep a la mezcla, se prestan para videoclips igual de bélicos. Fría o caliente, Apashe sirve venganza, eso seguro.









