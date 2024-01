Jennifer Lopez estrena ‘Can’t Get Enough’

Ajena a los tiempos de la industria musical, Jennifer Lopez publica el primer single de su nuevo disco… más de un año después de anunciar dicho disco, en noviembre de 2022, e incluso después de revelar su listado de canciones. No fue hasta el pasado mes de noviembre (de 2023) que Lopez anunciaba la llegada del primer single, ‘Can’t Get Enough’, haciéndonos esperar otro mes para poder escucharlo.

‘Can’t Get Enough’ es el primer avance de un nuevo álbum de estudio de Jennifer Lopez que verá la luz el 16 de febrero de 2024 bajo el título de ‘This is Me… Now’. La secuela de ‘This is Me… Then’ (2002) sale en un momento en que Lopez vuelve a relacionarse románticamente con Ben Affleck. Lopez y Affleck están casados desde hace unos años.

J Lo acompañará el lanzamiento de su noveno álbum de estudio con el estreno de la película ‘This Is Me…Now: A Love Story’, que se estrena en Prime Video también el 16 de febrero.



