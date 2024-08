Sabrina, top 1 de discos en UK, hace triplete en singles

Sabrina Carpenter -como se anticipaba- entra en el número 1 de álbumes de Reino Unido con ‘Short n’ Sweet‘, su sexto álbum de estudio. UK Official Charts cifra las ventas totales de ‘Short n’ Sweet’ en 89.000 copias vendidas en su primera semana.

En Reino Unido, es el segundo mejor debut de 2024 solo por detrás de Taylor Swift con su ‘The Tortured Poets Department‘ (270.000 unidades).

- Publicidad -

Sabrina, además, hace historia al tomar los tres primeros puestos de la lista de singles británica: ‘Taste‘ es top 1, ‘Please Please Please‘ top 2 y ‘Espresso‘ top 3. Solo Ed Sheeran y Harry Styles antes que ella habían logrado marcar un número 1 de álbumes y, simultáneamente, ocupar los tres primeros puestos de la lista de singles. Carpenter es la primera mujer que lo logra, en Reino Unido.

Además de Reino Unido, ‘Short n’ Sweet’ debuta en el número 1 de Francia, Australia, Finlandia, Irlanda, Nueva Zelanda, Noruega y Escocia. También abre en el puesto 3 de Alemania y Suecia, y en el 9 en Italia. Los datos de Estados Unidos y España se conocerán la semana que viene. En Estados Unidos, Carpenter se disputa el número 1 con Travis Scott.

- Publicidad -

Por otro lado, el público parece haber elegido el cuarto hit oficial de ‘Short n’ Sweet’: ‘Bed Chem’ acaba de irrumpir en el número 9 de la tabla global de Spotify. Con este, ya son cuatro los singles de Carpenter dentro del top 10 global.