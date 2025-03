Guitarricadelafuente está cada vez más «posicionado», esa palabra que tanto le gusta a la industria musical. Su primer disco, ‘La cantera‘ (2022), añadía un capítulo a la reciente reivindicación del folclore español en el pop y fue un éxito. Después, al valenciano Álvaro Lafuente Calvo le llegó una colaboración internacional en el último disco de Troye Sivan. Su sentida forma de interpretar y sus poéticas letras se han ganado el aprecio de un público ávido de propuestas originales. Y de creatividad, ‘Full time papi‘, el nuevo single de Guitarricadelafuente, va sobrado.

Una producción sorprendente, trabajada junto a Pablo Drexler, pablopablo; Lucas Durán Forga y junto a dos productores estadounidenses, Jasper Harris y Carter Lang, ‘Full time papi’ ha abierto el camino hacia el segundo álbum de Guitarricadelafuente, un disco producido principalmente junto a pablopablo pero grabado también en parte en Estados Unidos, que consolidará al artista y le abrirá nuevas puertas. JENESAISPOP ha podido reunirse con «Guitarrica» en un bar de Barcelona para comentar ‘Full time papi’, su colabo con Troye y, muy, muy, muy por encima, el contenido de su próximo disco. La gira arranca en mayo:

18.05 – Bilbao (Palacio Euskalduna)

24.05 – A Coruña (Coliseum)

29.05 – Sevilla (Cartuja Center)

01.06 – Valencia (Nits de Vivers)

04.06 – San Sebastián (Kursaal)

06.06 – Zaragoza (Sala Multiusos)

21.06 – Las Palmas (Festival Mar Abierto)

22.06 – Santa Cruz de Tenerife (Festival Mar Abierto)

27.06 – Granada (Palacio de Congresos)

02.07 – Barcelona (Alma Festival)

03.07 – Barcelona (Alma Festival)

21.08 – Mallorca (Es Jardí)

17.10 – Madrid (Movistar Arena)

- Publicidad -

¿Grabas en tu casa?

Sí, las maquetas. Pero el disco lo hemos grabado en muchos sitios.

Jasper Harris ha producido para SZA. ¿Has trabajado el disco en Los Ángeles? ¿Cómo llegas a Jasper?

Jasper contactó conmigo hace dos años, me dijo que le encantaría trabajar conmigo. Al cabo de un año, en noviembre de 2023, nos conocimos en Nueva York, fuimos al estudio juntos, al Electric Lady, nada menos. Ahí nos vimos por primera vez. Me dijo: «Quedamos ahí». Y yo: «ah, vale». Me contó que una novia que tuvo descubrió mi música tocando en Benicasim y le recomendó mi trabajo. Al final esa relación no salió bien, pero Jasper y yo empezamos a trabajar juntos. Jasper ha participado en el disco aportando muchas ideas, es muy generoso creativamente.

Carter Lang (SZA, Post Malone) también está en el álbum.

Él entró en la ecuación más tarde. Con Carter Lang hubo mucha química. Yo pensaba que no iba a funcionar porque él venía del R&B, pero hubo conexión absoluta. También trabajamos con Frank Dukes (Camila Cabello, Lorde, ‘Motomami‘).

- Publicidad -

Entiendo que ellos también están hambrientos de probar cosas nuevas.

Yo creo que sí. Aparte la barrera latina que se ha roto, y la barrera del lenguaje que se ha roto, hay un interés en la música de España, a los productores estadounidenses les apetece probar cosas que vengan de un mundo completamente diferente.

¿En el disco habéis experimentado mucho? Esta canción es sorprendente.

Llevo tanto tiempo inmerso en el proceso que no me parece un cambio tan radical.

- Publicidad -

En ‘Full time papi’ suena un órgano y luego un acordeón. Luego el estribillo es a coro. Tiene mucho cambio,

El acordeón en concreto es una zanfona. Es un instrumento medieval, folclórico, que yo ya habría metido antes en una canción, pero esta vez lo metemos en un mundo, digamos, extranjero. De todos modos, mi objetivo en el disco ha sido que cada canción sea reconocible y reducible a la guitarra.

¿Cómo habéis conseguido meter tantas ideas instrumentales y que la canción se mantenga entera?

El órgano y la zanfona son instrumentos pesados, pero la canción es juguetona, no está hecha para ser contemplativa, sino para disfrutarla con el cuerpo.

¿Por qué ‘Full time papi’ es el primer single del álbum? Es una nueva introducción.

El tema por un lado choca un poco con lo que venía haciendo antes y representa la energía del álbum. Quizá no es tan representativa en el sentido musical porque el disco atraviesa caminos muy diferentes, también hay mucha canción en la que predominan guitarra y voz. Pero el contenido de las letras es otro. El disco habla de dejarse llevar.

¿El disco va de que Guitarricadelafuente se desinhibe y libera?

No me libero porque yo siempre he estado liberado, nunca me he sentido cohibido. Siento que el disco refleja mi madurez, expone un camino de aprendizaje. En ‘La cantera’ sentía que tenía cosas que demostrar porque era mi primer disco, pero en el segundo me ha apetecido simplemente disfrutar. Por ejemplo, en las letras del álbum anterior había que rebuscar mucho para encontrar algo personal, sin tanta capa. Esta vez, me apetecía evolucionar de ese mundo idílico y romántico del campo del primer disco, hacia algo más transparente, directo y de piel.

En la canción cantas «Quiero que me expliques la emoción de pasar de 100 a 0».

Sí, esa frase habla de una persona que siente algo intensamente y, en poco tiempo, deja de sentirlo. Es una reflexión sobre la forma que tenemos de sentir hoy en día, de darlo todo y quitarlo a la primera de cambio porque nos aburrimos. A mí personalmente me desestabiliza, porque puedo pasar de sentirme inseguro a todo lo contrario, y cuando recibes esa dosis de autoestima de golpe, de nuevo te predispones a caer en situaciones parecidas como la que comenta la canción.



¿Qué significa para ti el videoclip?

El vídeo lo hemos trabajado con Albert Moya. La idea era hacer un traspaso de la inocencia y el campo, de esa estética analógica y de film, hacia algo más carnal, porque ya no soy un joven adolescente, ya soy mayor. Soy un full time papi (risas) En el vídeo de ‘Mil y unas noches’ ya mostrábamos esos cuerpos desnudos, pero sin pasarnos de la línea: estaban delimitados por una inocencia. En ‘Full time papi’ quería que el tratamiento de los cuerpos fuera más directo y desnudo. ‘Full time papi’ cuenta un descubrimiento sexual, de uno mismo, de los gustos de uno, de cómo uno se siente en los roles del amor. En el vídeo, la lucha en el barro representa la lucha interna que cada uno tiene consigo mismo, esa lucha por romper la barrera hacia lo que a uno le gustaría experimentar para sentirse cómodo.

«‘Full time papi’ es un descubrimiento sexual: el vídeo habla de romper la barrera hacia lo que a uno le gustaría experimentar para sentirse cómodo»

¿Cuál es tu canción favorita del disco de Troye Sivan?

‘Still Got It’.

Me acordé de esa canción escuchando ‘Full time papi’, por el órgano.

Sí, me encantan esa y ‘One of Your Girls‘. Me encanta todo el disco.

¿Cómo fue el proceso de componer ‘In My Room’ junto a Troye Sivan?

La noche que Troye y yo nos conocimos salimos de fiesta y conectamos súper rápido. Él por redes ya me había likeado alguna cosa, empezamos a hablar y, a los dos días de conocernos, yo estaba de gira con ‘La cantera’ y me escribió Troye por Instagram para decirme que tengo una «voz muy bonita». Había estado escuchando mi música. Entonces, me propuso participar en su disco, que en ese momento lo estaba acabando de grabar en Londres. Viajé de Valencia a Londres y me planté en el estudio a las cuatro de la mañana. A mí me cuesta mucho salir un día del estudio con una canción, le doy muchas vueltas, soy de que repose, de verla en otro contexto y descubrir que sigue teniendo sentido. Cuando llegué al estudio, estaba Oscar Görres (el productor de Troye Sivan) con Troye y, en tres horas, tenía ya mi parte escrita en español.

¿Cómo ves a Troye en el estudio? ¿Le ves más líder o más abierto a aportaciones externas?

A Troye le veo de ambas maneras. Esa es la energía que hay que tener en el estudio porque, si no, para eso, te quedas tú solo. Troye fue súper generoso, me preguntó si me apetecía hacer algo especial. Yo no quería hacer una balada, con él quería hacer algo divertido y enérgico, diferente a lo que solía hacer. Al menos, quería probar. Escribí la letra y se la tuve que traducir entera al inglés para que la entendiese (ríe)

¿Cómo le traduces «fina peletería» a Troye Sivan?

(me enseña las notas de su móvil) «Cold skin is like fine peltry». Troye trabaja con Leland, su letrista. A Leland le pasé mi letra en español, y Troye y él terminaron la letra de ‘In My Room’ juntos en Estados Unidos.



¿Cómo negocias la composición de letras con otras personas? Tus letras son poéticas pero nada abstractas, en realidad son fáciles de entender. No parecen pretenciosas.

Es la primera vez que me he juntado con gente para componer. Antes sentía la necesidad de contar algo muy íntimo, pero en este segundo disco he requerido el input de otras personas. He trabajado con pablopablo, Teo Planell y TRISTÁN!, artistas que me gustan y que me transmiten una aura con la que me siento identificado.

¿Tus productores te dicen fácilmente lo que ven mal, igual que te dicen fácilmente lo que ven bien?

Es que depende mucho de que tú mismo te lo creas. Si vas seguro con algo, el resto de gente lo va a recibir así, y si vas con dudas, lo mismo. En estos procesos de composición, yo me exijo mucho, nunca me mola nada; pero cuando me sale una frase que me gusta, ya salgo satisfecho del estudio.

Te gusta dejar los temas reposar. ¿Eres de reciclar ideas viejas?

Yo no borro ninguna idea musical, mis notas son un vertedero, no tiro nada a la basura. Hay que guardarlo todo. Esta mañana escuchaba una melodía que grabé en diciembre de 2023 que había desechado, y me ha sonado genial. Yo compongo a base de reciclar, escribo una letra, la guardo y más adelante la recupero para meterla en una canción diferente.