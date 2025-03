Dua Lipa borda ‘Highway to Hell’ de AC/DC en vivo

Dua Lipa ha reanudado la gira de ‘Radical Optimism‘ (2024) en Melbourne, Australia. En la gira, Dua cantará una canción diferente dependiendo del lugar en el que se encuentre y, dado que esta noche ha actuado en Australia, Dua ha decidido versionar a una «banda local», que no es otra que AC/DC. Dua no se ha roto la cabeza ni con la elección de canción, ‘Highway to Hell’, ni con el estilismo musical, pues ha tocado lo más parecido a la versión original de ‘Highway to Hell’, además acompañada de una banda. Han rugido guitarras pero, sobre todo, Dua ha bordado la canción en lo vocal.

Dua Lipa ha sido noticia, últimamente, por aparecer como artista invitada en el disco de la surcoreana Jennie, en el single ‘Handlebars’.