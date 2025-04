Kanye West, alojado en un centro de rehabilitación en Mallorca

Kanye West estaría alojado en una de las clínicas de bienestar más lujosas de Mallorca, según indica el medio alemán Bild. El polémico artista estaría acompañado de Bianca Censori, con la que se habría reconciliado en la isla española. Ella también formaría parte de la estancia en el centro.

The Balance Rehab Clinic se trata de uno de los retiros más exclusivos de las Baleares, centrado en el tratamiento de adicciones mediante «terapias de vanguardia, como neurofeedback y estimulación cerebral, y tratamientos tradicionales con actividades en la naturaleza», según la propia web.

El tabloide alemán también señala que, durante su estancia, West se marchó unos días a Japón por sorpresa, dejando a Censori en el centro. Este requiere una permanencia mínima de 4 semanas en la villa, la cual podría ascender hasta los 600.000 euros. Es decir, 150.000 euros a la semana.

Kanye ha aprovechado su visita a nuestro país para seguir haciendo música. Según un directo retransmitido el pasado jueves, también le acompañan los productores Digital Nas y 88-Keys, que ya había trabajado con él previamente. La pareja también ocupó titulares el sábado, día que visitaron una de las tiendas eróticas más emblemáticas de Palma.

Ye Kanye West yesterday in Mallorca, Spain with Bianca and 88-Keys. pic.twitter.com/Gn5LDYD7ZA

— YEFANATICS (@yefanatics) April 19, 2025