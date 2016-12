Teenage Fanclub / Here

Resulta admirable que Teenage Fanclub continúen publicando discos con grandes canciones cuando están cerca de su tercera década como banda. Pero más que el hecho de hacerlo, lo que es de quitarse el sombrero es que lo sigan haciendo sin una falta a sus sencillos preceptos estéticos : guitarras cuidadas, arreglos medidos, algún desmelene ruidoso – apenas ya ocasional– y siempre melodías vocales bonitas. Y encima, continúan desprendiendo pasión en ello. ‘Here’, además, ha obtenido su mejor marca en las listas británicas (Top 10) desde que publicaran ‘Grand Prix’ en 1995 (Top 7), nada menos. Es decir, el interés por la banda no solo no se ha perdido sino que está más vivo que nunca.

En cuanto a la calidad general del álbum en sí, ‘Here’ se queda algo por debajo de su antecesor, ‘Shadows’, e incluso de ‘Man-Made’, el anterior a aquel. En aras de la paz interna y del equilibrio, Norman Blake, Gerard Love y Raymond McGinley siguen apostando por la total democracia artística, aportando canciones escritas por cada uno de ellos a partes iguales. Con Blake y Love más a la par, McGinley es el que más cojea, especialmente en temas taciturnos y poco generosos en riqueza melódica. Caso de ‘I Was Beautiful When I Was Alive’ (desalentador título) o ‘Steady State’, que suponen baches, y no leves, en la escucha del álbum. La triste y algo soulera ‘With You’ y la animada ‘Hold On’, en cambio, le redimen un poco.

Blake y Love, en cambio, sostienen cierto tour de force creativo a lo largo del disco, pugnando por ver quién entrega un nuevo clásico del grupo. ¿‘I’m In Love’ o ‘Thin Air’? ¿’The Darkest Part of The Night’ o ‘I Have Nothing More To Say’? ¿’Live In The Moment’ o ‘The First Sight’? Al final, el “enfrentamiento” queda en un empate técnico entre ambos: Blake brilla más puntualmente, pero Love es más regular. Pero es lo de menos, porque los que de verdad salimos ganando somos los oyentes. Y es que esa pugna, entre estupendos y sutiles arreglos de teclado, cuerdas y vientos, supone varias nuevas grandes canciones para una discografía sobrada de ellas, a la altura de lo que cabía esperar de ‘Here’. Un disco que, además, deja entrever en sus letras celebratorias aunque melancólicas sobre el amor, celebrando cada día que amanece, dando gracias por lo que tienen y lo que son.

Teenage Fanclub presentarán ‘Here’ en una gira por España el próximo mes de febrero; el día 22, en la sala Oasis de Zaragoza; el 23, en la sala La Riviera de Madrid; y el 24, en el Kafé Antzokia de Bilbao. Puedes encontrar los tickets aquí.

Nota: 7,2/10

Destacadas: ‘I’m In Love’, ‘Thin Air’, ‘The First Sight’, ‘Hold On’

Te gustará si te gusta: el pop de guitarras bonito, desde Big Star hasta Real Estate

Escúchalo: Spotify