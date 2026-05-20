Triángulo de Amor Bizarro / Mi Catedral

2 minutos y 53 segundos. Eso es lo que han tardado Triángulo de Amor Bizarro en hacerme olvidar su peor disco ‘SED‘, que no, no estaba mal, pero no al nivel de ‘Año Santo‘, ‘Salve Discordia‘ o ‘oɹɹɐzıqɹoɯɐǝpolnƃuɐıɹʇ‘. 2 minutos y 53 segundos es lo que tardan en aparecer el arrebato guitarrero y la batería de Rafael Mallo en el primer tema de este álbum, ‘SMT en el Palacio Real’. O quizá el tema atrape en el segundo 0. ¿Cuándo había empezado el grupo de noise pop por excelencia del underground nacional un disco a piano? Un piano además medio flamenco, para un tema que habla sobre la esclavitud hacia las nuevas tecnologías y las redes sociales, que «hacen que olvide mi naturaleza».

‘Mi Catedral’ no tiene un significado religioso para el trío gallego, sino que habla de construir nuestros propios espacios, cuando todo alrededor parece homogeneizado y diseñado por otros. De ahí que en el emocionante tema titular, el grupo defienda su condición artesana -en sintonía con su residencia en un pequeño pueblo gallego, al que pertenecieron siempre- aferrado a la construcción de una «vasija propia». «Es así porque quiero, es así porque puedo, y además me pagan por ello», defienden en un alegato de independencia. «Esta es mi catedral, esta es mi catedral, esta es mi catedral»… reafirman en nombre de la libertad, de la autogestión, de la fe en una misma.

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Es una obviedad que ‘Mi Catedral’ es lo que podemos considerar la «canción central» del disco porque es la titular y está en medio. Pero la calidad y el carisma de ‘BBBMV a.r.m.a.s.’ hacen pensar en «dos canciones centrales». «BBBMV» tiene de kraut, tiene de noise, tiene muchísimo de Kevin Shields, casi más que nunca, que ya es decir. La canción derriba también la lucha por quién mola más como cantante, si Rodrigo Camaño o definitivamente Isa Cea, que se queda los 3 primeros cortes de este álbum. Aquí el mensaje es tan importante que cantan los dos. La última frase del tema que habla de minas antipersona y capitalismo es: «En Palestina, Dios muere todos los días».

Qué demonios, hablemos de tres canciones centrales si sumamos la sublime ‘Matar a un rey’, en medio de las otras dos, y vibrante en todas sus fases: la rabiosa rock, con Rodrigo proclamando que «el mundo se cae a cachos»; una embellecida por cuerdas que plantea irónicamente que «matar a un ceo, colgar a un rey» -y atención al paralelismo con «romper un jarrón»- «no está bien»; y finalmente una kraut. Estamos ante el disco más político de Triángulo de Amor Bizarro, casi próximo al rock en euskera. «Ningún partido votará en contra» para estos «campeones de lo antisocial», dice ‘Este contra oeste’.

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De manera paralela, este también es un gran disco de pop cuando se pone. ‘Sacrificio‘, dejada para el final, es su tema más comercial. ‘La era chapada en oro’ y ‘Diosas adolescentes’ son excelentes acompañantes para esa vena más accesible, con especial mención a lo contagioso de ‘Odio a mi generación’. Se habla mucho hoy en día de batalla intergeneracional, de diferencias insalvables entre generaciones de ayer y mañana. Al fin un himno de odio para tu propia generación, que seguramente lo merezca como todas las demás. Un himno que además luego vuelven a referenciar en los últimos instantes de otro tema, ‘En la Corte del E.’, elevándolo.

En un álbum tan sólido como este, el grupo apenas tropieza con ‘Pat a trenca’, una crítica a la educación, a cómo nos afecta que no se acepten nuestras rarezas de niños, muy bien construida en sus más de 6 minutos de duración, que por algo ha sido single, solo que demasiado Nirvana circa ‘Something In the Way’. Triángulo no necesitan inspirarse tan directamente en sus referentes y de hecho hace años que dejaron atrás comparaciones con Los Planetas o Surfin Bichos. Solo ellos podrían entregar un track aparentemente de relleno con la calidad de ‘Media vida’ y hacer al mundo temblar. Rodrigo chilla: «solo quiero que pase algo» y no puedes sentir más que miedo. ¿Que pase «algo que no pueda controlar»? ¿Pero algo más?