‘Sacrificio’ es el hit más The Cure de «Triángulo»

Triángulo de Amor Bizarro han presentado su nueva era en Madrid en un evento organizado en la Sala Equis. Y digo «era», no solo «disco», porque el grupo se estrena en Sonido Muchacho (Carolina Durante, Sen Senra, Depresión sonora).

El trío pinchó 5 canciones nuevas con sus visuales a modo de corto, habló sobre la libertad con que han trabajado en este disco tras un par de proyectos más conceptuales y explicó cómo se ha trabajado la sensación de «espacio». Capturar la «sala» donde grababan, su «catedral» particular.

Rodrigo bromeó sobre hacer 10 discos como Felt: «Tres, tres y tres y uno de despedida». En todo caso este es el 7º: «Hemos intentado reiniciar el formato, somos 3 por primera vez. Nos planteamos un disco muy artesanal, muy a la contra de todo el rollo tecnológico ultrachungo que hay, ni mucho ordenador ni nada. Metimos un montón de tiempo, hemos estado meses, realmente años, componiendo. En nuestra casa, que hay un estudio, pero es nuestra casa. Es un disco de bajo, guitarra, batería y arreglos. Un disco como se hacían en la época en que los discos eran la cima de la cadena alimenticia. Es el disco al que más tiempo hemos dedicado para hacer las canciones».

Hoy se ha subido a plataformas el primer single, ‘Sacrificio’, y es nuestra Canción del Día. La definieron como la «canción directa» que les suele salir cuando ya tienen el resto del disco hecho y definido. Es ciertamente una de sus composiciones más repetitivas y pop, con una melodía prima hermana ya no tanto de New Order como de los Cure de ‘Friday I’m In Love’.

Apelando a «hermanas entre tinieblas» y «hermanas de la oscuridad», su estribillo incide en la idea de «hacer lo que pueda pero nada más». «La muerte es un gesto, entrego mi voluntad», dice el texto sobre el título de la canción. «Mi playa es mi sacrificio» es la última frase del tema y también del álbum, pues ‘Sacrificio’ cierra toda la secuencia.

El tema oficial de la canción es «Galicia como paisaje, como tensión, como mito», y también «sus meigas: figuras ambivalentes (sanadoras, adivinas, guardianas de rituales) que existen justo en el punto donde la razón no termina de imponerse».

Respecto al «estanque de plata» de la letra, el sello indica: «No es una postal costumbrista, sino un imaginario de poder antiguo puesto a funcionar dentro de una canción contemporánea: espiritualidad sin catecismo, misterio sin moraleja».



Podcast: 20 años con Triángulo de Amor Bizarro